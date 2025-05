Anuel AA responde a Karol G tras calificar su relación como un “infierno”

La cantante colombiana Karol G causó polémica al referirse al “infierno” que vivió en su relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA, de quien se separó en 2021. Tras estas declaraciones el boricua se pronunció con respecto a las palabras de su exnovia.

El locutor Alofoke se puso en contacto con Anuel AA vía telefónica y le cuestionó sobre las declaraciones de Karol G sobre su relación pasada.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Sí estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet…”, finalizó.

Aunque en el pasado Anuel AA hizo comentarios públicos sobre Karol G después de su ruptura e incluso insultó varias veces al cantante Feid, actual novio de Karol G, en esta oportunidad el rapero no quiso ahondar en esta polémica.

¿Qué dijo Karol G sobre Anuel AA?

Karol G reveló detalles de cómo se sentía durante su relación con Anuel AA en su documental ‘Mañana Fue Bonito’, producción que se estrenará el 8 de mayo en Netflix.

La colombiana decidió mantener privado todos sus pensamientos y detalles sobre su relación con Anuel tras su ruptura. Sin embargo, en el documental ‘La Bichota’ reveló que vivió “un infierno” con el boricua durante los tres años de relación.”En mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí. Muy difícil”, confesó a la cámara.

La artista expresó que atravesó por momentos muy difíciles durante esta etapa de su vida.

“Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que no, como que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir”, añadió. “Era una ‘fucki…’ pesadilla. Fue un infierno”, contó en el documental.

Karol G y Anuel AA se conocieron cuando grabaron la canción ‘Culpables’ en 2018. En 2019 confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas del momento. Sin embargo, en abril de 2021 anunciaron su ruptura.

En el documental, que se estrenará el próximo 8 de mayo en Netflix, Karol G aborda de manera honesta y abierta su vida y sus esfuerzos para convertirse en la artista de clase mundial que es actualmente.

