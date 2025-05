Camilo y Evaluna comparten un nuevo tour por su casa

Este año Camilo y Evaluna Montaner cumplieron cinco años de matrimonio y 10 años de relación. Ahora tienen dos hijos y una casa en Miami, Florida, la cual llaman ‘La Colmena’.

A través de su canal de YouTube y de videos musicales, la pareja suele compartir detalles de la residencia y hace pocos días compartieron un nuevo video en el que recorren la propiedad y muestran sus objetos favoritos de la casa.

La propiedad de Camilo y Evaluna destaca por sus colores alegres y por tener muchos objetos llamativos, aunque no todos son especiales para ellos. El primer objeto que muestran está en la terraza y es una pequeña barbacoa donde suelen preparar asados.

En el patio también está un gran telescopio: “Lo hemos usado un montón. Todavía no he podido ver ningún planeta, pero la luna la he visto increíble”, dijo Camilo.

Para Evaluna, su torno de cerámica está en su top de objetos especiales: “Esto me lo regaló mi esposito”, dijo. También aprovechó para hablar del espacio que Camilo le ayudó a crear, pues transformaron lo que era el gimnasio en un estudio de cerámica.

También mostraron una máquina en la cocina que tienen para transformar los desechos orgánicos en abono.

Entre la decoración de la propiedad hay una vitrina en la que exponen su colección de lupas, la cual heredaron de la abuela de Evaluna. En la misma vitrina están los diarios de Camilo.

Con este video la pareja quería mostrar que no importa el precio de los objetos, sino el valor sentimental que tiene para cada uno. Confiesa que en la casa hay muchas más cosas, pero que lo que mostraron en el video son esenciales.

Sigue leyendo:

• Camilo confiesa que tuvo dudas al inicio de su relación con Evaluna

• Evaluna y Camilo compartieron imágenes de su renovación de votos

• Evaluna y Camilo dicen no estar “escondiendo” el rostro de sus hijas