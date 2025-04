Camilo confiesa que tuvo dudas al inicio de su relación con Evaluna

Los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner publicaron un video en el que hicieron un recuento sobre sus 10 años de noviazgo. En audiovisual publicado en Youtube la pareja aborda con sinceridad cómo fueron sus primeras citas y qué pasó por su mente en ese momento.

En la conversación Camilo confesó que durante los primeros días de su relación con la hija de Ricardo Montaner tenía dudas sobre el futuro de su noviazgo. Camilo confesó que se sintió intimidado.

“¿Alguna vez dijiste, esto no va a funcionar?, porque yo sí”, cuestionó Camilo a su esposa para luego continuar diciendo: “Yo dudé, porque tú eres un montón, eres un combo grande, yo pedí una hamburguesa y esos venía con papitas, helado, con malteada, doble malteada, chantilly. En ese momento me asusté, pero para mí todo eso era nuevo”.

Camilo profundizó diciendo que uno de los aspectos de la personalidad de Evaluna que más lo intimidó fue su seguridad y la manera en la que tenía clara muchas cosas de su vida. Según explicó, el cantante en ese momento no tenía nada claro sobre lo que quería hacer con su vida.

“Tú tenías un sistema de creencias muy fuerte, tu sabías lo que querías, tú tenías claro un montó de cosas que yo no y eso me asustó. Yo no tenía nada claro en la vida y tú eres una niña que al principio era tan tierna, pero luego entraba uno a tu cabeza y te dabas cuentas que tú eres chiquita, menos mal en tamaño físico, porque el resto toda tú eres tan inmensa (…) Yo dije esto es mucha mujer, yo creo que mi ego se sintió muy chiquito al lado tuyo”.

Camilo explicó que su propósito en su matrimonio es conocerse más a sí mismo para poder servir a su esposa. “Conocerme más a mi mismo, para servirte más a ti, mientras más conozca mi máquina, más me puedo poner al servicio contigo. Mi objetivo más claro y profundo en nuestro matrimonio es servirte a ti”.

A diferencia de Camilo, Evaluna sentía desde las primeras citas que Camilo era un hombre con el que podía casarse. : “Yo sí (…) Voy a decir la verdad general, yo no me cuadro con alguien sino pienso que me quiero casar con esa persona en un futuro, para que voy a perder yo el tiempo con alguien que no va a ser mi esposo”, explicó.

Camilo y Evaluna están casados desde el año 2020 y tienen dos hijas Índigo y Amaranto. Ambos han documentado su vida familiar a través de videos de Youtube en el que comparten cómo crian a sus hijos mientras cumplen compromisos como artistas.

