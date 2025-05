Demócratas preocupados por el doble rol de Marco Rubio en el Gobierno Trump

Congresistas demócratas de alto rango expresaron su preocupación por el creciente poder otorgado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, nombrado asesor interino de seguridad nacional tras la salida de Mike Waltz de ese cargo.

El presidente Donald Trump, decidió que el alto cargo que dejó vacante Waltz el pasado jueves fuera ocupado por Rubio, mientras encuentra a un nuevo asesor, algo que no sucedía desde que Henry Kissinger ocupó ambos puestos entre 1973 y 1975.

Dos cargos “muy diferentes”

Al respecto, el senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo hoy en el programa State of the Union de la CNN que no entendía cómo alguien podría desempeñar estos dos importantes cargos en el Ejecutivo estadounidense al referirse a Rubio.

Warner además dijo que los dos cargos, la Secretaria de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional “son, francamente, muy diferentes”.

Si bien, el senador reconoció que colaboró ​​bien con Rubio cuando ambos formaron parte de un comité del Senado, se ha sentido muy “decepcionado” por la conformidad del secretario con las políticas del presidente Donald Trump.

“Puestos demasiado grandes para una persona”

Por su parte, Jim Himes, congresista demócrata por Connecticut, dijo en Fox News Sunday que lo que le “preocupa” del rol actual de Rubio es que “ambos puestos son demasiado grandes para una sola persona”.

Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, advirtió que tener ambos cargos sobre los hombros no es sostenible. “Necesita descansar, si queremos evitar guerras y demás”, subrayó.

Marco Rubio, de 53 años, es el primer latino en convertirse en la cabeza del Departamento de Estado, se encuentra entre los integrantes del Gabinete más apreciados por Trump.

Apoyado por Trump para sucederle

Este domingo, el mandatario estadounidense dijo en una entrevista en Meet the Press de la cadena NBC, que su vicepresidente, JD Vance, y Rubio, son posibles candidatos a sucederle como presidente.

Rubio es “genial” para estar al frente del movimiento Make America Great Again” (Hagamos EE.UU. grande otra vez), dijo Trump sobre su secretario de Estado.

No obstante, el mandatario considera que J.D. Vance podría tener ventaja por la posición que ahora ocupa.

“Ciertamente, dirías que el vicepresidente. Si esa persona es sobresaliente, supongo que tendrá una ventaja”.

