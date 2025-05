Nuevo look de Adamari López: la boricua encanta con su cambio de imagen

Adamari López apostó a una transformación de su cabellera y el resultado del nuevo look ha obtenido muchos comentarios positivos por parte de los usuarios en redes sociales, quienes consideran que este cambio le favorece mucho a su imagen.

“Miren mis amores, cómo me quedó el cabello. El color está increíble, me encanta, espectacular. Bueno, ya les enseñé el antes y después, el tinte, y ahora cómo Gustavo me transformó el cabello”, dijo la conductora de televisión en un video publicado en la cuenta del estilista Gustavo Vargas.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a este nuevo corte y color de la presentadora de televisión y por eso dejaron mensajes como: “Súper lindo el trabajo de Gustavo, ella ve hermosa”, “Adamari llegó a las mejores manos”, “Wow, se ve muchísimo más rubio y lindo”, “Te quedó hermoso”.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Súper hidratado y sano. Manos profesionales, el mejor de las estrellas”, “Bello te quedó, estás con el mejor”.

La boricua comenzó mayo con este look y se ha sentido bastante feliz del resultado. “Una pausa, una sonrisa y… así le doy la bienvenida a mayo. Nuevo mes, nuevas oportunidades y las mismas ganas de agradecer y disfrutar cada momento. Cuéntenme, mi gente linda: ¿Qué intención o meta bonita tienen para este mes? ¡Los leo!”, escribió hace poco en una publicación que hizo.

Sus fans reaccionaron con mensajes como: “Wow, preciosa”, “Ni el espejo te puede devolver la belleza que tú tienes, eres una verdadera obra de arte”.