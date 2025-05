Óscar de La Hoya critica a ‘Canelo’ Álvarez por quejas sobre Scull: “Tú lo elegiste, sabías que iba a correr”

La inacción en la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull ha dado de qué hablar. Uno de los últimos fue Óscar de la Hoya. La leyenda mexicana criticó a su exrepresentado por quejarse sobre la estrategia del púgil cubano.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, un recién despierto y desalineado De la Hoya opinó sobre el combate y no desperdició la oportunidad para atizar al tapatío.

La mayoría de las críticas se centran en la tacaña estrategia de Scull. No obstante, el ‘Golden Boy’ responsabilizó a ‘Canelo’, asegurando que fue capaz o no quiso perseguir al cubano para intentar regalar un buen espectáculo.

De la Hoya, afirmó que Álvarez se dedicó a hacer lo mínimo necesario para que los jueces le otorgaran la victoria y así poder recuperar el cinturón de campeón indiscutido.

“Te pagan todo este dinero para pelear contra un corredor que todos sabíamos que iba a correr, al estilo cubano. Lo elegiste, y ahora dices que odias pelear con corredores”, comentó.

Tras la crítica, De la Hoya volvió a retar públicamente a ‘Canelo’, instándolo a fajarse contra David Benavídez. Según el ahora promotor, el mexicano no usaría una estrategia evitativa.

“Todos sabemos contra quién queremos verte ganar. Ese es Benavídez. Enfréntate a Benavídez, pelea con Benavídez. No se escapará. ¿Qué tiene de malo? Es una buena pelea, pero es triste. Ya sabes, también empieza desde arriba”, concluyó.

La molestia de ‘Canelo’ Álvarez criticada por Óscar de la Hoya

Al término de la pelea, un ‘Canelo’ bastante frustrado apuntó contra Scull por evitar pelear a lo largo de los 12 asaltos.

“Scull no vino a pelear hoy”, dijo ‘Canelo’ al término del pleito con un tono de molestia ante lo que fue un baile y persecución. Ambos jugaron al gato y al ratón por 36 minutos.

“Le dije que así no va a ganar peleas. Así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas. Se disculpó y me dijo que era la primera vez que estaba aquí, quería hacer una buena pelea y estaba nervioso”, reveló Álvarez sobre su diálogo con Scull.

“No me gusta pelear este tipo de peleas (…) ellos (peleadores) vienen solo para sobrevivir hasta el 12do asalto (…) para mí fue una pelea aburrida. Odio ese tipo de peleadores (…) está bien. Ganamos. Somos dos veces campeones indiscutibles”, señaló.

‘Canelo’ logró su victoria número 63, pero sigue resistente ante el KO. Desde 2021 no gana por la vía rápida el mexicano, que ahora se enfrentará en septiembre a Terence Crawford.

Por su parte, William Scull suma la primera derrota de su carrera. 23 victorias y una caída para el cubano que ha logrado nueve nocauts.



