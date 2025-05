Trent Alexander-Arnold se despide del Liverpool y todo apunta a que llegará al Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, defensa referente del Liverpool durante los últimos años, confirmó este lunes que dejará el club al finalizar su contrato el próximo 30 de junio.

En una entrevista concedida a los medios oficiales de los ‘Reds’, el defensor explicó las razones detrás de su decisión y reconoció que, aunque contempló quedarse, finalmente optó por buscar nuevos horizontes.

“Ha habido mucho ruido sobre qué decisión iba a tomar. Sé que mucha gente piensa que debía haberlo dicho antes y que otra dice que esperara al momento adecuado, pero personalmente creo que el foco tenía que estar en el campo. Cuando estás en medio de la pelea por títulos, tienes que tomar la mejor decisión por el equipo y no permitir distracciones. Quería hacerlo cuando la temporada estuviera acabada, no después del último partido, pero cuando ya no hubiese nada en juego”, declaró Alexander-Arnold, quien acaba de conquistar su segunda Premier League con el club de Anfield.

Alexander-Arnold se unió a la academia del Liverpool con apenas seis años y fue ascendiendo en las categorías juveniles hasta debutar con el primer equipo en 2016.

Desde entonces, ha disputado 352 partidos oficiales, marcando 23 goles y ganando ocho títulos importantes, incluidos una UEFA Champions League, una FA Cup y la reciente Premier League 2024

El lateral derecho admitió que los logros recientes casi lo hacen replantearse su salida. Sin embargo, explicó que el deseo de experimentar algo distinto pesó más.

“Sí, al 100 %, fue una gran posibilidad. Tengo plena confianza en el técnico y en el club, en que van a ir hacia adelante. No es que crea que no vamos a luchar por títulos, porque sé que el entrenador es un ganador, y lo has podido ver esta temporada. Así que no es que no tuviera confianza en ello, pero sentía que necesitaba un cambio. Es algo que quiero probar como persona y como futbolista, irme a otro lado a probarme”, explicó el defensor.

Alexander-Arnold, consciente del impacto de su marcha, se mostró empático con quienes se sienten dolidos: “Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, jugadores que han ganado títulos y con los que sentías una conexión, así que los entiendo, porque a mí también me pasó. Entiendo que a algunos les decepcionará y a otros les enfadará”, apuntó.

“Cuando tomas una decisión así es algo que no quieres que pase, decepcionar a muchas personas, por eso es difícil. Es algo que ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y ahora que lo he podido contar siento que me he quitado un peso de encima”, concluyó..

Real Madrid es el próximo destino

Según ha venido adelantando desde hace meses el periodista Fabrizio Romano, el próximo destino del lateral inglés parece ser el Real Madrid, equipo que actualmente cuenta con una defensa diezmada y al que llegará para probarse en el fútbol español.

El propio comunicador italiano confirmó este lunes que ya existe un acuerdo verbal entre Alexander-Arnold y el Madrid: “La decisión de dejar el Liverpool ahora está confirmada, ya que Trent se despide del club después de ganar un título más de la Premier League.Se están preparando los documentos para que Trent se una al Real Madrid con un contrato de 5 años”, escribió Romano en su cuenta de X.

