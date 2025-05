Carolina Sandoval dice la razón por la que decidió cambiarse los implantes mamarios

Carolina Sandoval, la semana pasada, anunció que se mantendría alejada por un tiempo del programa de Univision debido a que tuvo que operarse por motivos de salud. A través de las redes sociales ha ido comentando cómo fue el proceso de cambiarse los implantes mamarios después de 17 años.

“Durante mucho tiempo he tenido esta talla 36D. Tengo 17 años con estos implantes y ahora voy a un cambio radical en mi presente y le doy gracias a Dios por haberme guiado. Nunca tuve algo por lo cual hubiese tenido que haberme hecho esta cirugía antes, llegó el momento, hay que cambiarlas y después vamos conversando poco a poco qué fue lo que me llevó a tomar la decisión”, comenzó diciendo en un nuevo video compartido en Instagram.

La venezolana detalló que este tipo de decisiones se toman de manera individual. Por ello, recomendó que no se dejen guiar por terceras personas, ni siquiera por una pareja sentimental, pues comentó que este había sido su caso y por intentar encajar en la sociedad y evitar que se metieran con ella por ser de talla pequeña.

“Les voy a decir una cosa: si los implantes a usted no les gusta, usted se lo saca, porque hay personas que han tenido que explantarse y se siente maravillosas, pero si usted va a elegir uno de estos usted tiene que elegirlo por usted, no porque al novio suyo le guste o porque están de moda chiquitos o grandes. No es por nadie, no es por alguien más; ese fue el tema en mi vida”, agregó.

Sandoval, desde su percepción, mencionó que quienes se operan esta parte de su cuerpo es por salud. Además, explicó que, tras esta decisión, los implantes que está usando ahora son mucho más pequeños que los anteriores. Antes de finalizar, aclaró que no se trata de criticar a las personas que le gusta ser de talla grande o aquellos que eligen retirárselos.

“Señores, esto no es moda, esto es salud. Si tú eliges colocarte implantes, yo aquí no estoy poniendo en duda las que se quieren quitar o las que se quieren poner, ese aquí no es el tema. El tema aquí es que mi decisión es colocarme de nuevo implantes y cambiarme lo que tengo desde hace 17 años. Elegí una copa más chiquita”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Carolina Sandoval se ausenta en Univision por razones de salud

· Carolina Sandoval: ‘La gente cree que tú le rezas a la papaya y te pones flaca’

· Descubre la verdad detrás del conflicto familiar de Carolina Sandoval