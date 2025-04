Carolina Sandoval: ‘La gente cree que tú le rezas a la papaya y te pones flaca’

Carolina Sandoval, conductora de televisión, ha publicado contenidos en los que habla de la importancia de tener una buena alimentación y ejercicios para cuidar la salud, sobre todo luego de las críticas que ha recibido por decir que rebajó con los productos de Alejandro Chabán.

En un reciente video que compartió la venezolana en su cuenta en Instagram, dijo que mucha gente le pregunta cuál fue el truco para adelgazar y ante esto contestó: “La verdad es que es un conjunto de muchas cosas. La gente cree que tú le rezas a la papaya y la papaya te pone flaca, que tú agarras y compras Yes, yo can el día de hoy y mañana tú estás flaca”.

La Venenosa, como también es conocida, añadió: “Mi amor de la vida, nada te va a funcionar si tú no haces que funcione, tú lo que tienes es que agarrar y cambiar tu mente, tus hábitos, salir al aire libre, compartir con gente positiva”.

En su video, la venezolana destacó que no se trata de lograr medidas perfectas, sino de sentirse bien consigo misma. “Olvídate de eso, de los parámetros de la gente, piensa en ti. Ya yo que los leo a diario digo que la gente no cree que lo único que tienen que hacer es cambiar y poner cosas distintas en tu agenda. Mientras tú no estás haciendo nada, yo estoy haciendo”, afirmó.

Carolina Sandoval también pidió a sus seguidores que dejaran la negatividad y que en esta oportunidad le dejaran mensajes bonitos en sus redes.

“Dejen de preguntar cosas o de decir afirmaciones que tienen que ver con juicios de valor, te reto que me preguntes cosas interesantes”, añadió.

También explicó que su familia se ha involucrado en los cambios que ha hecho en su vida y es algo que agradece.

Ante esta publicación, los usuarios han reaccionado con mensajes como: “Así los cambios son acompañados por un conjunto de normas que están relacionadas con los afectos y el amor propio”, “Pues nos hizo creer que era a punta de papaya”.

La presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! ha causado controversia con su transformación física, pues ha recomendado varias cosas, lo que ha hecho que los usuarios en las redes sociales desconfíen y además se sientan confundidos.

Sigue leyendo:

· Carolina Sandoval dijo que su divorcio se ha convertido en una “pesadilla”

· Carolina Sandoval dice que su ex la amenazó

· Carolina Sandoval habla del rol de padre de su ex