Descubre la verdad detrás del conflicto familiar de Carolina Sandoval

Carolina Sandoval y Nick Hernández, fruto del amor que un día existió, dieron a la bienvenida nació la pequeña Amalia Victoria. Sin embargo, las cosas cambiaron desde hace varios meses, ya que fue en noviembre cuando él anunció que había procedido con la demanda de divorcio de la venezolana. Desde entonces, las cosas han sido complicadas entre ellos, y más porque tienen una hija.

La panelista de ¡Siéntese quien pueda!, ha dejado claro que su hija menor vive con ella tras su separación. Además, explicó que Amalia estaría atravesando una etapa muy cómoda y tranquila en el hogar al que se mudaron, y también tiene una mascota que ahora forma parte de su familia. Sin embargo, existen algunos inconvenientes se trata de viajar, pues Nick no le da permiso a su hija.

“Estos niños 2016 -porque mi hija en el 2016- son una computadora de alta revolución. Mi hija está tan contenta con la vida que tenemos, cree que tenemos una casita porque nos mudamos a un townhouse, ella siempre quiso vivir en un lugar de dos pisos, entonces ella ha tenido mucho que ver con su decoración, ahora tiene una perrita“, dijo en exclusiva para el pódcast de Alejandro Chabán.

“Tiene todo lo que quería y por ahí nunca nos hemos sentado si no hace dos días porque también a los niños no hay que mentirles y yo a ella la tenía que prepararle y decirle: ‘A ver mi amor, yo quiero que tú sepas que yo voy a tener que seguir viajando cuando yo tenga que viajar y la razón por la que no te puedo llevar es porque tu papá no te deja viajar’. ‘¿Por qué?’, ‘Pregúntaselo a él”, le contó al venezolano.

Sandoval expresó su descontento por no poder llevarse a su hija de viaje, ya que Nick no le ha firmado la autorización. Por esa razón, ella tuvo que explicarle que no puede dejar de salir, pero que no la lleva no porque no lo desee, sino porque su padre no se lo tiene permitido.

“Es muy interesante la respuesta que te tengo porque a pesar de que le hace creer a las personas que yo no se la dejo ver (cosa que es mentira, es falso) entonces ese egoísmo de no dejar que la niña viaje y yo tenía que ponerla en contexto. Porque yo puedo viajar con ella e irme al aeropuerto con el pasaporte y si me arman un show de secuestro, pueden hacerlo porque es muy fácil. Eso es lo que me falta que me pongan una alerta AMBER”, dijo.

