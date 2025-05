Dmitry Bivol asegura que la pelea entre Canelo y Scull “no fue interesante”

El boxeador ruso y campeón de los pesos semipesados, Dmitry Bivol, afirmó que la pelea entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el cubano William Scull por el título indiscutido de los pesos súper medianos fue poco interesante debido a la actuación del pugilista antillano, quien esquivó a su rival a lo largo del combate para evitar ser noqueado.

Estas declaraciones las realizó el pelador europeo durante una entrevista ofrecida para FightHub, donde consideró que el Canelo registró un alto nivel de dificultad al tener que perseguir a un contrincante que no buscaba quedarse con la victoria en este enfrentamiento.

“No es interesante ver una pelea cuando una persona no quiere ganar, no quiere ganar en absoluto. Pero fue una pelea dura para Canelo porque siempre estaba apuntando y aunque Scull no lanzaba golpes, era difícil atraparlo, sabes, solo se movía, pero su movimiento, para ser honesto, es bueno”, expresó.

“Es solo su destino porque él (Canelo) es un campeón y un pegador fuerte y los rivales tienen miedo de arriesgar demasiado, no lanzan golpes porque es un riesgo”, agregó Bivol en sus declaraciones.

Dmitry Bivol sostuvo que los campeones como el Canelo Álvarez sufren mucho al enfrentar a este tipo de contrincantes que hacen lo imposible para no ser afectados por la fuerte pegada que poseen y la intimidación que generan por el registro vencedor que poseen.

Ahora el Canelo Álvarez alcanzó una marca de 62-2-2 y 39 nocauts y se prepara para lo que será su pelea estelar contra el estadounidense Terence Crawford, quien subirá dos divisiones para poder cumplir con su objetivo de intentar derrotar al tapatío antes de anunciar su retiro de los cuadriláteros.

