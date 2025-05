Óscar de la Hoya critica las peleas del Canelo Álvarez y Devin Haney

El legendario campeón mundial y promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, de mostró bastante molesto por el bajo rendimiento que tuvieron los triunfos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Devin Haney durante este fin de semana al considerar que no cumplieron con las expectativas que se habían fijado desde hace varias semanas.

Estas declaraciones las realizó el titular de Golden Boy Promotions a través de sus redes sociales, donde consideró que estos peleadores quedaron a deber en Arabia Saudita y en Nueva York debido a la poca acción que se registraron en estos duelos contra William Scull y José Ramírez, respectivamente; al mismo tiempo les pidió priorizar mejor a sus próximos contrincantes.

“Tengo que hablar de las 11 peleas que acabo de ver sin nocauts. Y me siento mal por Turki (Al-AlShikh), realmente me siento mal, está pagando todo este dinero a los peleadores para que lleguen y peleen y le den a los fanáticos lo que merecen”, expresó.

“Eso son grandes peleas, pero peleen, no solo bailando como Devin Haney, Dios mío, fue golpeado un par de veces por Ramírez y solo se sube a su bicicleta y empieza a correr por su vida, Jesús, de todos modos, está acabado”, agregó De la Hoya en sus declaraciones.

De la Hoya sostuvo que quedó bastante decepcionado especialmente por la pelea por el título indiscutido de los pesos súper medianos que disputaron el Canelo Álvarez y William Scull debido a los pocos golpes que tuvo al tener a un pugilista cubano que se la pasó huyendo del azteca en todo momento dentro del cuadrilátero.

“Canelo, Jesús, vamos, te están pagando todo este dinero para pelear contra un corredor que todos sabíamos que iba a correr al estilo cubano, tú lo elegiste y ahora dices que odias pelear contra corredores, bueno, entonces no pelees contra corredores. Todos sabemos contra quién queremos verte ganar, ese es Benavidez, ve contra Benavidez, él no correrá, ¿qué tiene de malo?, es una buena pelea, pero es triste, realmente lo es”, resaltó.

Llamado de atención

Para finalizar el antiguo campeón mundial instó a los peleadores a tener una mayor entrega al momento de subir al ring al destacar la falta de nocaut en las 11 peleas que se registraron entre las dos veladas del 2 y 3 de mayo, por lo que que considera que los boxeadores deben trabajar en brindar un mayor espectáculo a la afición.

“Esto empieza desde arriba también, cuando peleas por dinero y no por legado, cada peleador joven sigue ese patrón, y no es justo, no es justo para los organizadores, la gente que pone el dinero, los promotores, sabes, los fanáticos. Especialmente los fanáticos que quieren ver buenas peleas, vamos, es el trabajo de los peleadores darles buenas peleas a los fanáticos”, concluyó.

