Raphinha lanza dardo contra Xavi Hernández: “Sentía que no confiaba en mí”

La temporada 2024/2025 de Raphinha está siendo digna de candidato al Balón de Oro. Sin embargo, el brasileño ha venido de años complicados en el FC Barcelona que lo han puesto en el punto de mira para una posible salida.

En especial en la etapa de Xavi Hernández como entrenador. En la cual el extremo zurdo no tenía el peso que merecía en la plantilla; algo que reveló recientemente en una entrevista con la periodista brasileña Isabela Pagliari.

Y es que en esta charla Raphinha cuenta cómo Xavi Hernández no lo tomaba en cuenta para el equipo. “Sentía que ni él ni el cuerpo técnico confiaban en mí“, inició el talentoso delantero cuando le preguntaron sobre su relación con el anterior DT del equipo.

“Cuando no había otro, yo estaba allí, y jugaba 90 minutos. Y lo daba todo, resolvía partidos. Pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar”, completó Raphinha sobre la manera de gestionar de Xavi.

El futbolista brasileño expone una anécdota puntual del partido ante el Manchester United por Europa League. En el cual había marcado un gol y dio una asistencia, siendo el más determinante del encuentro, y aun así el entrenador español decidió sacarlo del campo.

“Fui el primero en ser sustituido, no me lo podía creer”, cuenta el extremo, que además desvela que tuvo “conversaciones para arreglarlo con él”, pero no sirvieron de nada.

Y es que los datos de Raphinha con Xavi como entrenador, a diferencia de su temporada actual con Flick, son totalmente diferentes. En la 2023/2024 entre todas las competiciones disputó 37 partidos, 25 de ellos como titular y un total de 1.949 minutos, en los que anotó 10 goles.

Pero en la presente campaña con Flick en el banquillo, sus estadísticas no tienen nada que ver: 52 partidos disputados, 48 como titular. Los minutos son más del doble de la pasada temporada (4.205) y goles, más del triple (31).

