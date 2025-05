Exnovio de Aleska Génesis revela los verdaderos motivos de su ruptura con ella

Miguel Mawad, exnovio de Aleska Génesis, en exclusiva con el argentino Javier Ceriani, él reveló lo que lo llevó a terminar su relación sentimental con la modelo después de haber estado juntos más de 4 años juntos y haberse dado una segunda oportunidad. Explicó que las cosas para ellos finalizaron bastante mal, más allá de las infidelidades.

“Estuvimos juntos casi 4 años, hace un año y medio. Ella comienza su relación con Nicky Jam después de estar conmigo o al final de terminar nuestra relación. Empieza a salir con Gaby, ella termina, yo termino. Hablamos. Decidimos los dos darnos una oportunidad. Le entregué un anillo el cual ella aceptó, utilizó, posteó, la gente se lo vio y en ese inter yo descubrí muchas cosas. Descubrí más allá de las infidelidades. Descubrí deslealtades“, le dijo Miguel a Javier.

Mawad explicó que el detonante en la relación se vinculó con que, presuntamente, ella se habría acostado con algunos hombres, aparentemente por elevadas sumas de dinero; aunque en algunos casos también se trató de obsequios por parte de esas hipotéticas personas con las que estuvo. Además, sorprendió al declarar que, supuestamente, la venezolana consumía sustancias estupefacientes.

“Descubrí que vendía su (…) a otros hombres ha cambiado de dinero, a cambio de viajes, a cambio de regalos y es ahí cuando yo tomo la decisión de terminar. Yo la encargo con pruebas en la mano. Le digo las cosas como son y cierro capítulo. Ella reaccionó como loca. Estoy 99% seguro que estaba bajo los influjos de alguna drog*. De hecho cuando veas la demanda le mandaron hacer pruebas son residuos”, dijo.

Miguel explicó que en esta oportunidad estaría aprovechando todo el escándalo mediático en el que se ha visto envuelta en las últimas semanas para darse a conocer, ya que, desde su perspectiva, el año pasado, cuando participó en el reality show, no tuvo tanta fama como la que podría tener en este momento.

“Lo que yo veo es que Aleska ‘N’ utiliza su interés para tener foco en Telemundo, porque la temporada pasada salió y no era nadie. No consiguió público. Al contrario, se ganó el desprecio de la gente por su forma de ser. En estos momentos quedó peor. Ella sabe subsistir a través de los hombres, como lo que pasó con Christian Estrada. No prosperó porque el tipo no tenía dinero”, expresó exclusiva a Ceriani.

