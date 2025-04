La Casa de los Famosos All-Stars: Aleska Génesis critica a Manelyk González por botar a ‘Nachito’

Aleska Génesis reaccionó al hecho de que Manelyk González botara a Nachito, una caja de cartón que tenía el cuarto Fuego y con la que, según la creadora mexicana de contenido, la molestaban, pues se la dejaban en su clóset.

“Qué triste que algunos no soporten ni un pedacito de cariño que no sea para ellos. Nachito fue hecho con amor, con humor y con respeto, pero parece que cuando no hay luz propia, la sombra molesta”, dijo en Instagram la modelo venezolana.

Jajajajajaja pobre igualada no sabe el contexto pero quiere figurar ya la sacaron del show #LCDLFAllStars pic.twitter.com/IDq2hl6g4Z — mady lpz (@mady_lpz) April 27, 2025

Luego de esto, comentó: “Qué feo tener que botar lo que otros hacen con amor para sentirte importante. En fin, si hubiéramos sido nosotros, Fuego, ya estuvieran pidiendo cadena perpetua”.

Este momento que ha ocurrido en La Casa de los Famosos All-Stars ha generado muchísimos comentarios en las redes sociales. Algunos para criticar a Manelyk y otros para apoyarla.

“Vengo llegando y veo que se están peleando por el Nachito… ¿no tenían semanas que lo tenían arrumbado en el closet? Apenas ésta semana volvió a salir por el Paulo y ahora sí piden justicia por él?”, “Pensé que vería a otra Mane con eso de que es ‘la reina de los realitys’, pero solo veo a alguien que es manipulable, gris, mueble, cruel, bullying, aburrida y ahora mentirosa! ¡Nachito lleva días en fuego!”.

Otros comentaron: “Nachito en Fuego era como Petunia para Clovis…Qué baja. Mane solo demuestra que es la única Shore original que no ha madurado ni evolucionará. La señora de 40 años se quedó atrapada en una mean girl de 15, que penita”.

Manelyk ha sido bastante frontal contra el equipo Fuego, en especial con Diego Soldano, a quien ha llamado mentiroso y le ha reclamado porque asegura que se siente superior a sus compañeros.

Las diferencias van aumentando a medida que la competencia se acerca a su final, por lo que es probable que este tipo de situaciones sigan ocurriendo con el pasar de los días.

