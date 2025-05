Testigo relata cómo agentes de ICE detuvieron a Ras Baraka, alcalde de Newark

Un momento de tensión se vivió este viernes en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, cuando agentes de ICE detuvieron al alcalde de la ciudad Ras Baraka, en circunstancias calificadas como arbitrarias e ilegales. Analilia Mejía, codirectora de la coalición Popular Democracy, estuvo en el lugar y narró cómo ocurrieron los hechos, en medio de las denuncias por el uso irregular de un centro de detención que presuntamente no cuenta con permisos municipales.

Un centro clandestino y sin permisos

Mejía, en una entrevista con Jesús García, periodista de El Diario de Nueva York, dijo que todo comenzó a principios de mes, cuando organizaciones de derechos humanos detectaron que ICE estaba utilizando el centro de detención Delaney Hall sin autorización.

“Nos enteramos que la ciudad no había dado permiso a ICE para convertir ese centro de detención y utilizarlo”, explicó. Añadió que ni el Departamento de Policía ni el de Bomberos de Newark han inspeccionado o aprobado las condiciones del lugar.

Ante estas irregularidades, el alcalde Ras Baraka acudió personalmente en varias ocasiones al centro para verificar su funcionamiento. “Ha llegado al centro varias mañanas, incluyendo esta mañana, pidiendo que se le dé permiso a investigar y asegurar que las condiciones estén al día, como manda la ciudad, como manda la ley municipal”, relató.

“Empujaron a los congresistas y se llevaron al alcalde”

El punto más crítico ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando Baraka acudió al lugar acompañado por tres miembros del Congreso: Robert Menéndez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman, quienes intentaban ejercer su derecho a inspeccionar instalaciones federales.

“Pidieron que se les diera entrada a los tres, más el alcalde que los estaba acompañando. Los líderes (del sitio) permitieron que entraran al estacionamiento, pero después de unos momentos ICE le pidió al alcalde que saliera. El alcalde lo hizo de inmediato, calmadamente salió”, narró Mejía.

Fue en ese momento cuando, según la testigo, la situación se tornó violenta: “Personas que estaban enmascaradas, que tenían pistolas, que en su ropa llevaban detalles de ICE, se unieron de una forma agresiva, empujaron a los miembros del Congreso, y agarraron al alcalde y lo llevaron adentro del centro”.

Posteriormente, los activistas y congresistas confirmaron que Baraka fue trasladado a otra instalación.

“Está detenido en un centro que entendemos que es un centro federal, pero no está marcado. Es un ghost center, no está listado como cárcel. Parece un centro comercial. No es un lugar que se ve obvio como una cárcel o un centro de detención”, denunció.

Ante esta situación, las personas que se encontraban en el sitio durante la visita comenzaron a protestar y a reclamar la liberación del alcalde. La activista aseguró que están en comunicación con abogados, la oficina del gobernador Phil Murphy y organizaciones como la ACLU para lograr una solución inmediata.

Mejía afirmó que esto es parte de una escalada de abuso por parte de las autoridades.

“Este es un momento donde es obvio que el gobierno federal bajo Trump está acostumbrando a partir leyes, a negar derechos. No importa si es un inmigrante o hasta una persona elegida para representar la ciudad más grande del estado de New Jersey”, expresó.

A las afueras del centro donde estaría detenido Ras Baraka, se mantienen vigilia y protestas organizadas por líderes religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos. Los congresistas prometieron no abandonar el lugar hasta que el alcalde sea liberado.

“Nadie está por encima de la ley”

La fiscal federal interina para el distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, confirmó la detención del alcalde de Newark y lo acusó de intentar ponerse por encima de la ley.

“El alcalde de Newark, Ras Baraka, incurrió en allanamiento de morada e ignoró múltiples advertencias de Investigaciones de Seguridad Nacional para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark, Nueva Jersey, esta tarde. Ha optado voluntariamente por ignorar la ley. Eso no se tolerará en este estado. Ha sido puesto bajo custodia. Nadie está por encima de la ley”.

