Horacio Pancheri revela los motivos detrás de su ruptura con Marimar Vega

El argentino Horacio Pancheri estuvo como invitado en ‘El Burro’, y uno de los temas que abordó fue su relación pasada con la actriz Marimar Vega. En ese momento, duraron aproximadamente dos años, y fue a mediados de enero de 2021 cuando anunciaron que esta unión había llegado su fin. Por ello, aprovechó para resaltar los momentos que vivieron juntos durante la pandemia y que atravesaron en Los Ángeles.

Horacio mencionó qué parte de la fractura en ese vínculo amoroso se registró porque ella quería formar una familia, pero él no, razón por la cual empezaron a surgir ciertas diferencias entre ellos: “Terminamos porque ella quería embarazarse y yo no quise. Es que al principio, ya no quería casarse, ni tener hijos. Ella venía de un divorcio con ‘El Güero’ Franco. No quería casarse ni tener hijos. Después estuvo con Adrián Uribe… No sé si Uribe se enojó”.

El galán de telenovelas de origen argentino detalló que, para la fecha, no tiene ningún tipo de comunicación con su ex. Además, reveló que ella contrajo nupcias con uno de los compañeros de trabajo que tenía en un proyecto: “Ahora no hablo con ella. Seguro no quiere hablar conmigo, pero no me interesa. Luego se casa con el camarógrafo de la serie que estábamos haciendo (‘El juego de las llaves’). Le mando un beso”, explicó.

Pancheri detalló que, sin duda alguna, fue una de las cosas que más le dolieron, ya que, desde su perspectiva, no entendía cómo ella podía estar con alguien de esa profesión que terminó denigrando; para él, no era aceptable que no lo hubiese hecho con otro actor. Sin embargo, lo más llamativo del caso fue que tuvo que tomar terapia para superar más rápidamente lo que vivió.

“A los dos años nos encontramos ya solteros. Una de las cosas que más me partió la madre fue esta expareja, ya casi un mes se casó con el fotógrafo. Fueron semanas de terapia dura. ¿Quién iba a pensar que se iba a clavar con un fotógrafo? Si me dices que anda con otro actor guapo, bueno, pero con el pinche camarógrafo“, declaró en exclusiva para “El Burro”.

Horacio se casó en abril 2024 con Isa Valero, mientras que Marimar Vega contrajo un matrimonio con Jerónimo Rodríguez en febrero 2022 y en agosto de 2021 fue cuando formalizaron su compromiso.

