Lili Estefan y Raúl de Molina recordaron en El Gordo y la Flaca a sus madres

A propósito del Día de la Madre, Lili Estefan y Raúl de Molina recordaron en el programa El Gordo y la Flaca a las mujeres que los trajeron al mundo.

“El Día de las Madres es todos los días, ¿sí o no? Mi gente”, comentaba la conductora de televisión en el show de entretenimiento.

Por su parte, Raúl de Molina comentó: “Yo quiero felicitar primero a todas las madres que nos están viendo, a Lili, pero especialmente a mi esposa Milli, a mi suegra María Emilia y a mi mamá María, que ya falleció hace más de 14 años atrás o más”.

Su compañera, comentó que esta fecha es muy especial para las mujeres, debido a que celebran todo lo que las madres han hecho por sus hijos.

Lili Estefan aprovechó la oportunidad para destacar el amor que le dio su mamá: “Mi mamá, desde el cielo, que me ha ayudado tanto y que me ha cuidado cada paso que he dado en mi vida. El Día de las Madres es todos los días”.

Los conductores aseguraron que aunque no estaban físicamente, sintieron la presencia y el amor de sus mamás cuando les dieron la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acerca de los planes que Lili Estefan tiene para este domingo, comentó que tiene pensado viajar, algo que acostumbra a hacer mucho en esta fecha.

Raúl de Molina también sorprendió a su compañera con unas tiernas palabras: “Lili recibe miles de rosas porque es una gran madre, que se ocupa de sus hijos ella sola. Así que muchas felicidades”.

Los usuarios reaccionaron a este momento con mensajes como: “Qué lindo detalle”, “Desde Panamá, felicidades a las mamás en su día”, “Feliz Día de las Madres”, “Qué hermoso detalle de parte de la producción”, “Feliz día para todas”.

