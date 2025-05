La reacción de Lili Estefan por la elección del nuevo papa León XIV 

La presentadora de televisión Lili Estefan se enteró mientras se ejercitaba. La cubana-estadounidense registró el momento en un video que compartió en su cuenta en Instagram.

“Yo aquí haciendo ejercicio y hay papa, let’s go. Ya hay papa”, gritaba la conductora de televisión mientras veía el humo blanco que salía en la plaza de San Pedro y con la que anunciaban la elección del sumo pontífice León XIV.

Los usuarios reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Qué emoción”, “No se idolatra, es un respeto por ser nuestro representante del mundo como sucesor de Pedro!”, “Orgullosa de ser católica y conocer mi fe, ¡no se puede juzgar lo que no se conoce y no se vive. Viva Cristo rey y María Santísima… viva nuestro nuevo Papa, a quien los católicos no idolatramos”.

Otros escribieron: “Raúl tenía razón, fue una elección rápida”, “Estoy emocionada, Lili, por el papa, muchas felicidades”.

El nuevo papa León XIV

La elección de la Robert Francis Prevost como máxima autoridad de la Iglesia católica se dio de forma rápida, pues el cónclave solo tuvo cuatro votaciones para que los cardenales decidieran que él será el sucesor de Francisco.

El nuevo papa es de nacionalidad americana-peruana. Justamente, en su primer discurso envió un mensaje en español, con el que rompió el protocolo de la ceremonia.

“¡La paz esté con todos ustedes! Queridísimos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo Resucitado, el buen pastor que dio la vida por el rebaño de Dios. También yo quisiera que este saludo de paz entrara en su corazón, alcanzará a sus familias, a todas las personas, dondequiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. ¡La paz esté con ustedes!”, dijo.

Además de esto, comentó: “Y si me permiten también, una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”.

