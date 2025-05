Denise Bidot acusa a Lil Wayne de abuso emocional y físico tras dejarla el Día de la Madre

Hace unas horas, el rapero Lil Wayne, una de las figuras más icónicas del hip hop, acaparó titulares luego de que Denise Bidot, su pareja intermitente desde 2021 y actual prometida, lo acusó públicamente de abuso emocional y físico, además de dejarla en pleno Día de la Madre.

Todo comenzó el Día de la Madre, una fecha en la que muchos celebran, pero para Denise fue un día para el olvido. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un mensaje donde asegura el supuesto fin de su relación con Wayne.

“Romper con alguien el Día de la Madre es diabólico. Aun así, rezo por él. Dios siempre me ayuda a salir adelante. Camino con fe”. escribió.

Poco después, Bidot hizo una transmisión en vivo en donde lanzó una serie de acusaciones de abuso contra el rapero de Nueva Orleans, diciendo a sus seguidores: “No es solo abuso emocional. Este hombre me ha puesto la mano encima. Y la he recibido“, dijo.

“¿Y saben lo loco que es que siempre digan que somos muy estúpidos en el amor? Pensé que fue un error. Pero conozco a otras mujeres a las que les ha puesto la mano encima“, aseguró Denise en su video, lo que dejó a todos con la mandíbula en el suelo.

Por si fuera poco, Denise relató que acababa de pasar por una serie de cirugías, y que ni siquiera “podía levantar cajas”, cuando, según su versión, fue echada de la casa junto con su hija. ¿La cereza del pastel? Wayne, según cuenta ella, terminó la relación por mensaje de texto. En el Día de la Madre.

“Este hombre tiene a sus asistentes que vienen a echarnos de la casa y rompió conmigo el Día de la Madre por mensaje. Y el cumpleaños de mi hija es el próximo fin de semana… No sé cómo procesar mis emociones“, confesó en ese mismo video.

“He apoyado incondicionalmente a este hombre, lo he amado hasta el fin del mundo. Pero, ¿me sacaron de Nueva York donde vivía y me trajeron aquí para este infierno? ¡No puede ser! Los hombres se están aprovechando”.

Al final de su transmisión, Denise dijo que aún tiene la intención de hablar con Wayne para “ver qué ocurre realmente”.

“Esto es una locura total y un nuevo bajo estándar, incluso para él“, sentenció.

Hasta el momento, Lil Wayne no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones.

