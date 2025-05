Promotor de David Benavídez le causaría graves daños al Canelo Álvarez

Muchos aficionados del boxeo mundial siguen interesados en poder disfrutar de un combate entre el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el mexicoamericano David Benavídez, esto luego de considerar que son dos de las figuras más importantes de la actualidad y podrían brindar un atractivo espectáculo en caso de concretar un duelo.

Ante este hecho el promotor de David Benavídez, Sampson Lewkowicz, consideró que su protegido resultaría vencedor de manera cómoda al afirmar que le causaría graves daños al azteca; esto luego de analizar el papel que tuvo el Canelo el pasado 3 de mayo ante el cubano William Scull como parte de la pelea estelar en Arabia Saudí.

Estas declaraciones las realizó Lewkowicz a través de un comunicado a los medios y que mencionó The Ring, donde consideró que el Canelo Álvarez no tuvo su mejor actuación ante Scull y que en caso de haber sido contra Benavídez no habría tenido la menor oportunidad para quedarse con la victoria.

“Después de ver a Canelo Álvarez el sábado por la noche y cómo se vio, no lo pondría frente a Benavidez. Por miedo a que salga gravemente lastimado”, destacó el promotor del Monstruo Mexicano, que actualmente se desempeña dentro de las 175 libras.

Recordemos que David Benavídez buscó por más de dos años concretar una pelea contra el Canelo Álvarez sin cumplir su objetivo debido al rechazo del peleador azteca; esto a pesar de ser incluso retador mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Dicha situación causó que subiera hasta las 175 libras para intentar levantar un cinturón y ahora es campeón del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Lo cierto es que el peleador está enfocado en seguir creciendo con u legado y ya estaría pensando en los combates que tendrá para el venidero otoño y para todo el 2026, donde buscará convertirse en campeón indiscutido de su división.

“David Benavidez peleará en otoño y luego estará listo para el Cinco de Mayo de 2026 para enfrentar a Dmitry Bivol o Artur Beterbiev. Donde finalmente se le pasará la antorcha como la nueva cara del boxeo”, concluyó en sus palabras.

Sigue leyendo:

–William Scull responde a las críticas tras su pelea contra el Canelo Álvarez

–Nacho Beristáin critica el regreso de Manny Pacquiao: “Vuelven a dar pena”

–Terence Crawford no se preocupa por subir de peso ante el Canelo Álvarez