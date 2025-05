Tildan de fraude eliminación de Manelyk de La Casa de los Famosos All-Stars

En las redes sociales, muchos usuarios han tildado de fraude la eliminación de hoy de Manelyk González de La Casa de los Famosos All-Stars, competencia de Telemundo que vive su etapa cumbre.

Muchos no creen que la creadora mexicana de contenido haya sido eliminada por Rosa Caiafa, quien no tiene una trayectoria similar a la de ella en este formato de entretenimiento.

En X, algunos mensajes que se han leído por la salida de ‘la pajarita’, como también es conocida, son: “Hoy 12 de mayo acabamos de ser testigos de uno de los fraudes más descarados de la televisión, Rosa sacó a Mane? En qué dimensión esto suena lógico, Telefraude ya nada más veía los posicionamientos y la eliminación, pero estas 3 o 2 semanas que faltan ya nada”, “Me niego a ver esto. De verdad esto sí fue un fraude a mano armada. La que era la candidata perfecta para ganar el reality se quedó a un paso de la gran final”.

Otros mensajes que se han leído son: “Pajarita debo admitir que tu juego en esta edición no fue el mejor, caer en ese asqueroso cuarto, tu energía y brillo se apagaron en ese lugar. Mi reina me quedó con esa semana espectacular que nos regalaste en Colombia. Eres la reina de los realitys y soporten”, “Ustedes me perdonan pero estoy en shock jamás creo que Manelik nuestra almendrita fuera eliminada, nuestro Princhipe se quedó triste no lo puede creer jamás”.

¿Por qué eliminaron a Manelyk de La Casa de los Famosos All-Stars?

Todo parece indicar que su discusión con Niurka Marcos incidió significativamente, pues los votos se dividieron y Rosa resultó favorecida. Además, la colombiana tuvo el respaldo de los fandoms de sus compañeros del cuarto Fuego, logrando así quedarse al menos otra semana más en la “telenovela de la vida real”.

Lo cierto es que muchos pensaban que la ex Acapulco Shore lograría ganar esta competencia, en donde participó en la primera temporada y logró el puesto de primera finalista, luego de Alicia Machado.

