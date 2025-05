Nicky Chávez le reclama a Aleska Génesis por decirle ‘colgada’

Nicky Chávez, creadora de contenido, criticó fuertemente a Aleska Génesis, quien hace poco la llamó colgada en una publicación en Instagram.

En una reciente publicación en X, la hija del exboxeador Julio César Chávez lamentó el mensaje que dejó la modelo venezolana.

“Aleska diciéndome colgada jajajajajajaajajjaaj, ¿de qué carajos me podría colgar de ella? ¿Fama de qué? Alguien avísele que para colgarme de gente famosa tengo a mi papá”, escribió.

aleska diciéndome colgada jajajajajajaajajjaaj de que carajos me podría colgar de ella? fama de que ? alguien avísele que para colgarme de gente famosa tengo a mi papá pic.twitter.com/JfOmjFw39p — nicky la 5% (@nicolechavez03) May 7, 2025

Un usuario le dijo que sí estaba siendo ‘colgada’ debido a que ha criticado a la exparticipante del reality show La Casa de los Famosos All-Stars. “Literalmente si lo estás siendo ya que uniéndote al hate y hablando de ella sabes que consigues likes fácil”.

Sin embargo, Nicky Chávez comentó: “Llevo toda la temporada apoyando a mane y lo seguiré haciendo así me tenga que pelear con quien sea”.

Aunque la competencia fuerte se da dentro de la casa, en el exterior también se libran duras batallas entre algunos artistas, bien sea porque apoyan a alguno de los participantes o porque simplemente se defienden de declaraciones. Tal como ha sucedido con el intercambio de mensajes de estas personalidades.

Los usuarios en las redes sociales también han reaccionado con comentarios como: “Y luego vas a ver que no tarda en decirte envidiosa porque ella es más bonita. Es que la tipa predecible no, lo siguiente”, “Oye Aleska Génesis, por si no te avisaron, Nicky Chavez es hija de Julio César Chavez, quien fue múltiples veces campeón mundial en boxeo. Por tanto para fama y exposición esta niña lo tiene desde que estaba en el vientre de su mamá, un poquito de por favor”.

Otros escribieron: “Ella quiere ser mala pero no tiene calle para aguantar las consecuencias de sus comentarios. Qué incoherente es Aleska”, “No te conozco pero ya te quiero, solo porque no soportamos a Aleska. Aquí una nueva amiga de Puerto Rico”.

