Alicia Machado habla de su pasado con Pablo Montero y responde a Gaby Spanic

Alicia Machado estalló en contra de Gaby Spanic, y es que en los últimos días ocupó los titulares por sus declaraciones sobre Pablo Montero, donde afirmó que él había abusado de ella. La exreina de belleza venezolana habló de ambos y dijo que son “personas bastante problemáticas, con muchos problemas de adicciones… con vidas muy atormentadas entonces ya uno no sabe ni qué creerles”, razón por la cual cree que los hace estar envueltos en controversias.

Durante su encuentro con la prensa, Alicia habló sobre la actriz y, desde su perspectiva, considera que sería necesario que recibiera algún tipo de asistencia especializada: “Gabriela es una chava que necesita ayuda. Gaby es muy necia, la verdad, muy paisana mía y todo, pero a mí ella me ha hecho la vida imposible, no hace otra cosa que hablar mal de mí y me tiene una p… envidia que no puedes con ella”, detalló frente a los reporteros.

“Pablo y yo fuimos novios casi dos años; tengo hasta anillo de compromiso de Pablo y todo. Yo quiero mucho a Pablo. Jamás, yo no voy a demandar a nadie, yo no juego así, ya me pasó muy bien en la vida, por eso la vida me trata bien. Yo quiero mucho a Pablo, lo que pasó, pasó. Es un chico que estuvo en mi vida y yo al lado de él. Quiero mucho a su familia, quiero mucho a su mamá. Yo soy una persona que tengo valores familiares”, reveló Machado sobre su relación con Montero.

Gaby, hace algunos días habló sobre Pablo Montero, ya que él había sido acusado por la influencer Elda María de presuntamente haberla agredido en un encuentro que se registró en México. El cantante negó este tipo de acusaciones, pero la venezolana no le creyó.

“Este cuate tiene un montón de denuncias encima, y entonces todo acaba por su propio peso. Eso es cuando yo les digo a ustedes que existe el karma. Como ustedes saben, yo sufrí acoso o abuso… si me tocó los senos y quería besarme a la fuerza. Yo le dejo de ahora en adelante todo a Dios. Él se encarga de que las máscaras se caigan, y bueno, que Dios tenga misericordia de ese güey”, manifestó Spanic a ‘De Primera Mano.

