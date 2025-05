El Festival de Cannes prohíbe la desnudez y looks voluminosos en la alfombra roja

Los organizadores del famoso Festival de Cannes tomaron una drástica decisión para esta edición de 2025. Durante años las celebridades desfilaban por la alfombra roja con imponentes y atrevidos vestidos, pero eso cambió este año tras la imposición de una nueva regla en el código de vestimenta. Las celebridades que asistan al Festival de Cannes no podrán lucir vestidos voluminosos ni transparencias.

El Festival de Cannes cambió su código de vestimenta por “razones de decencia”. En ese sentido los organizadores indicaron que los asistentes deben lucir vestimenta de noche o diseños tipo cóctel, sin extravagancias que obstaculicen el libre movimiento de los asistentes ni transparencias totales ni parciales.

“Los trajes, especialmente las colas largas, cuyo volumen dificulta el correcto movimiento de los invitados y complica la ubicación de los asientos en la sala, no están permitidos”, se lee en el documento oficial publicado en su página web.

Heidi Klum en el Festival de Cannes 2025. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Asimismo los asistentes no podrán usar bolsos o mochilas de gran tamaño. Además, los organizadores de la gala advierten que “los equipos de recepción del festival estarán obligados a prohibir el acceso a la alfombra roja a todo aquel que no respete estas normas”.

Esta nueva norma se anunció un día antes del inicio del festival por lo que las celebridades y los diseñadores tuvieron poco tiempo para encontrar alternativas a los looks ya planificados.

Eso le ocurrió a la actriz Halle Berry, miembro del jurado de esta edición, quien no pudo usar un voluminoso vestido de Gaurav Gupta para no romper las reglas. Sin embargo, la actriz apoyó la restricción sobre la desnudez en el evento. “Tengo un vestido increíble de Gupta que no puedo usar esta noche porque tiene una cola demasiado grande”, declaró en conferencia de prensa, según Variety. “No voy a romper las reglas. La parte de la desnudez también es probablemente algo bueno”, comentó.

Durante años las celebridades han dado de qué hablar con sus atuendos en la alfombra roja del Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes del cine. La modelo Bellla Hadid lució un vestido con un gran escote en el pecho adornado por un collar dorado en forma de pulmones de Schiaparelli en la edición de 2021. En 2024, optó por una prenda de transparencias diseñada por Saint Laurent.

Bella Hadid en el Festival de Cannes 2024. Crédito: Vianney Le Caer | AP

En la edición del año pasado se generó un momento de tensión cuando la actriz dominicana Massiel Taveras quiso lucir la enorme cola de su vestido con la cara de Cristo plasmada en la tela. Sin embargo, fue apurada por los guardias de seguridad.

