Gloria Trevi: amor, escándalos y una relación de más de 15 años

Gloria Trevi tiene una amplia trayectoria profesional y ha logrado darse a conocer en el mundo entero. Sin embargo, su nombre ha causado revuelo desde el momento en el que se vio vinculada en un escándalo con Sergio Andrade y durante una exclusiva que le ofreció a Yordi Rosado explicó la razón por la cual no lo considera su expareja sentimental.

El presentador de televisión aprovechó para abordar el tema amoroso en la vida de la intérprete de “El recuento de los daños” y, al preguntarle por Andrade, ella dejó claro lo que él le manifestó en el momento en el que se conocieron, ya que constantemente le recalcaba que no hubo nada entre ellos.

“Primero tuve un novio, pero empecé a andar con ese muchacho a los 15 años; luego se me atravesó este señor que yo no lo podría llamar pareja porque me lo dijo así claro ‘tú y yo no somos nada’. Entonces cuando dicen expareja de Gloria Trevi yo digo: ¿Cómo? Si él me dijo a mí que él y yo no éramos nada”, le contó a Rosado.

Una empresa mexicana de 57 años detalló que hubo un momento particular en el que se encontraba sola, y parte de ello fue cuando estuvo tras las rejas. Fue en el año 2004 cuando la liberaron: “Yo realmente no conozco mucho lo que es la soltería, no la conozco, porque cuando estaba… de una situación complicadísima, estaba privada de mi libertad, entonces no era como de ‘ay mi soltería’“, dijo durante la conversación que se estuvieron.

Trevi actualmente tiene una relación sentimental de más de una década y media. También mencionó que han estado a punto de dejar las cosas hasta donde han transcurrido, por lo que han llegado a pensar en solicitar el divorcio: “Con Armando tengo 21 años de que nos conocimos y de que nos hicimos novios y ya 15 años de casados“.

A pesar de las situaciones que a veces se tornan complicadas, Gloria y Armando han encontrado la manera de poder seguir llevando su relación a otro nivel, superando todas las barreras y obstáculos que la vida les presenta y dejando a un lado las diferencias para continuar construyendo un camino juntos.

“Hemos tenido nuestros momentos en los que nos sentimos que, si nos vamos a divorciar, pero pasan situaciones que se vuelve a encender la llama“, añadió en exclusiva.

