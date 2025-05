Bárbara de Regil genera polémica por su tratamiento facial con esperma de salmón

Bárbara de Regil vuelve a acaparar los titulares de la prensa, pero esta vez no por su reconocido trabajo como actriz, sino porque subió un video en el que le realizan un tratamiento en el rostro en el que incluye esperma de salmón y exosomas. Por ello, algunos internautas comenzaron a manifestarse de manera negativa al no estar de acuerdo con esta metodología para su rejuvenecimiento.

Para algunos, llamó la atención el hecho de que siguen utilizando los animales como ingrediente principal para cualquier tipo de tratamiento estético y mejorar la apariencia física de las personas, ya que creen que, con tantos avances en la tecnología, se podrían implementar otros procedimientos en los que no tengan que acabar con la vida de otros por una revitalización en el rostro.

La actriz de origen mexicano aprovechó para manifestar su emoción por este nuevo procedimiento a que se estaba sometiendo y aclaró que no sintió dolor: “Creo que la mejor manera de consentirte como mujer haciéndote estas cosas. ¿No sienten? No dolió. Soy una exagerada, la verdad”.

@barbara_deregil212 En Medae ( Polanco ) me hicieron : -Esperma de salmón ( pdrn ) no es relleno – juicy lips 👄 ( no es relleno ) – exsosomas con dermapen Me los puso mi doctora @Maria Del Mar Guerra ♬ sonido original – Bárbara de regil

La doctora María del Mar Guerra fue la especialista encargada de realizar este tratamiento en el que se utiliza el ADN extraído del esperma del salmón. Tras varios estudios, se dieron cuenta de que posee cualidades regenerativas para la piel y, en este caso, ayuda a estimular toda la producción de colágeno. A sus 37 años, busca hidratar su rostro, mejorar la elasticidad y, por ende, fomentar la regeneración celular.

“Es un rehabilitador facial, que lo que hace es entrar en la segunda parte de nuestra piel, en donde están todas esas células capaces de generar colágeno, ácido hialurónico, elastina y toda la vitalidad de la piel. El fin es ponerles todos los extractos del esperma para que las células trabajen a nuestro favor y puedas hacer este proceso propio de rejuvenecimiento”, explicó.

Bárbara de Regil desata reacciones por su tratamiento

A través de la sección de comentarios, fueron diversas las opiniones que se registraron y, entre ellas no solo destacó el rechazo al uso de los animales, sino que, desde la perspectiva de algunos, la doctora no gesticula y no sería el mejor ejemplo.

“¿Esperma de salmón? Ya dejen a los pobres animales por Dios”, “Qué miedo. Tan guapa y con esas cosas se puede desfigurar”, “Bárbara no necesita ni una gota de maquillaje y mucho menos esto, su piel es perfecta. Espero no le haga daño esto”, “¿Y cómo le sacan esto al salmón? Debería mostrar el video”, “Si voy a quedar como la doctora sin gesticular no quiero nada“, “No inventes, la doctora no gesticula nada me da miedo”, escribieron.

