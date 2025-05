Maripily Rivera acusa a la producción de La Casa de los Famosos All-Stars de proteger al cuarto Fuego 

La actriz boricua Maripily Rivera se caracteriza por su frontalidad, pues no le tiembla el pulso para hablar cuando algo no le parece y por eso ha comentado recientemente que la producción de La Casa de los Famosos All-Stars intenta favorecer al cuarto Fuego.

La declaración de la puertorriqueña se da porque este jueves repetirán la prueba de líder, ya que hubo una polémica con Rosa Caiafa, quien en principio la ganó, pero el público reclama que no lo hizo de manera correcta.

Esta situación ha hecho que el ‘huracán boricua’ hable de lo ocurrido y asegure que Endemol Shine Group está detrás de esta situación.

“Eso de repetir la prueba no es correcto porque el año pasado sucedió algo así y le dieron el liderazgo a otra persona. Eso no lo debe olvidar el público porque el público se acuerda, pero ellos decidieron repetir la prueba”, dijo en sus historias de Instagram.

Además de esto, habló de la necesidad de que Caramelo sea quien se lleve este triunfo, que es clave, pues es la última vez que habrá un líder esta semana y este logro tiene doble beneficio: inmunidad para el vencedor y además la posibilidad de, si gana el duelo de salvación, de ayudar a uno de los nominados a salir de la tabla.

“Le pedimos a Dios que Caramelo quede líder porque producción está protegiendo al cuarto Fuego, no nada más en este juego de líder, en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo. Endemol son los que producen este reality, no Telemundo, porque ellos no están metidos en las grabaciones”, dijo.

En la recta final de la competencia no solo se caldean los ánimos dentro de la casa, sino que afuera algunas personalidades muestran su apoyo hacia algunos habitantes para ayudarlos a ganar el reality show.

En el caso de Maripily se ha mostrado identificada con su aliado Alfredo Adame, quien heredó el apoyo del público boricua y también Caramelo, quien ha demostrado su extrovertida personalidad para ganarse a la audiencia.

