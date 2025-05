Bárbara de Regil habla sobre su relación y cómo mejoró para no perder a su esposo

Bárbara de Regil es, sin duda alguna, una figura del mundo del entretenimiento muy polémica debido al estilo de vida que lleva. Además, de manera constante, responde a comentarios negativos a aquellos que están en su contra y aclara el motivo por el cual terminó haciendo algo que le gusta. Sin embargo, esta vez habló sobre su relación sentimental Fernando Shoenwald.

Canela TV estrenó un programa llamado “Secretos de parejas” donde Bárbara y Fernando comparten detalles de su matrimonio, ya que llevan más de una década juntos. También se presentan otras relaciones de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, de Regil ofreció una entrevista a “Ventaneando” donde habló cómo es ella con él.

“No tan tóxica como tal, creo que la palabra la está mal usando, pero constructiva, mecha corta y conflictiva. Siendo un poco mecha corta, pero no con él, o sea, ya no exploto por cualquier cosa, ya no, ya he madurado en esa parte. Me di cuenta que la que estaba haciendo la de jamón por todo era yo y dije: ‘Si yo no le bajo a mis berrinches, lo voy a perder, y no lo quiero perder‘”, explicó durante la conversación en exclusiva al programa de televisión.

Fernando también dio su punto de vista sobre esta experiencia; no está acostumbrado al ambiente, ya que de profesión es abogado: “Conectamos en algo que nunca habíamos vivido juntos, esta experiencia que es entre laboral, de vacaciones y con ese grado de tensión, porque estás con cámaras grabándote y con parejas que no conoces”.

El esposo de la actriz explicó que, para él, fue un poco complicado conciliar el sueño, pero ella se encargó de ayudarlo y convencerlo de que continuaran juntos en esta aventura. Bárbara manifestó que le pidió trabajar en este proyecto, ya que él no está acostumbrado a este estilo de vida en el que ella ha estado desenvolviéndose durante años.

“Y yo, te estás avejentando, no va a pasar nada. Vamos a divertirnos. Si algo no nos parece, lo diremos en su momento y listo. Y él sí, porque no le gustan las cámaras. Entonces no quería ir, lo obligué, pero, pues terminó yendo”, dijo ella sobre su compañero.

