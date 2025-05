Ed Sheeran se presentó en un emblemático local de Ciudad de México

Esta semana el cantante británico Ed Sheeran sorprendió a la Ciudad de México con una presentación en el Salón Tenampa, un popular restaurante ubicado en la plaza Garibaldi. Esta es una de las zonas más turísticas y representativas de la cultura mexicana.

Sheeran cantó canciones inéditas del nuevo álbum que sacará muy pronto, pero también regaló varios de sus éxitos adaptados a la cultura mexicana. El repertorio incluyó ‘Don’t’, ‘I Don’t Care’, ‘The A Team’, ‘Old Phone’, ‘Photograph’, ‘Castle on the Hill’, ‘Perfect’ en versión corrido tumbado, ‘Angels to Fly’, ‘Slowly’, ‘Azizam’, ‘The Parting Glass’ y ‘Thinking Out Loud’ a dueto con la cantante venezolana Elena Rose, quien cantó un verso de la canción en español y en versión banda.

Durante el concierto, el cantante británico también expresó su cariño por México y confesó que escogió el Salón Tenampa por su historia y significado cultural. También prometió que el país estará incluido en la gira mundial que pronto anunciará para el 2026.

“De vuelta en México después de mucho tiempo. Hice un pop up jam aquí con músicos locales, me encantó”, escribió en una publicación de Instagram que hizo poco después del concierto.

Sheeran se ha dedicado en las últimas semanas a sorprender a sus fanáticos en locales parecidos de otras ciudades del mundo, por ejemplo, hace poco se presentó en bares de Boston y Nashville, en Estados Unidos.

Por los momentos, no se ha presentado en otras ciudades de Latinoamérica, pero podría ser posible que pase por Colombia y Argentina, donde países claves en las giras de muchos artistas.

