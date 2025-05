Adamari López muestra el regalo que le dio a sus compañeras de Desiguales 

Adamari López, presentadora de televisión, compartió en su cuenta en Facebook el regalo con el que sorprendió a sus compañeras del programa ‘Desiguales’, que transmite la cadena Univision.

“Siempre ando buscando nuevas cositas para tener a mi cartera o que me ayuden, bueno, para mí no son cositas, son herramientas que me ayuden en mi trabajo”, dijo al comienzo del material la boricua, quien luego explicó que el obsequio consistió en un estuche para guardar pestañas postizas, algo que usan mucho sus colegas.

En el video, la ‘Chaparrita de Oro’ explicó que todo se dio porque su comadre Chiquibaby le dio algo similar y le pareció muy bonito, aunque dudó de si le daría el uso necesario. Luego, descubrió que sí, y por esa razón quiso que sus compañeras también lo tuvieran.

“Miren qué cosa tan mona, miren cómo viene, así puestecito. Este fue el que pedí yo, el que me dio Chiqui es mucho más sencillo, pero buenísimo a la vez, cuando quise comprar ese, no encontré. Miren cómo es, tiene un espejito, para poner seis kits de pestañas y para agarrar”, añadió.

Adamari López dijo que es muy útil para conservar las pestañas postizas, debido a que asegura que son muy costosas.

“Las pestañas postizas están caras. O sea, no me deja caminar el codo. Qué bueno que uno tiene este kit para uno, puede guardarlas, llevarlas a su lugar de trabajo, o si te las quitas en la casa las puedes llevar a tu trabajo, pero no llevarlas en una bolsita o en una servilleta. Con esto tienes un lugar precioso para poder transportarlas”, reveló.

También explicó que no es caro y que el uso que le dan es bastante.

Su público ha reaccionado a este video con mensajes como: “Yo no compraría ese tipo de cajitas para regalar, yo regalaría si tuviera la millonada que tienes algo mucho mejor que ese tipo de regalo eso no es nada, regala algo bien que valga la pena esa cosa de cajillas la puede comprar cualquiera”, “Adamari me parece un súper regalo, solamente el gesto de pensar en tus amigas eso es lo que vale. No tiene que ser algo costoso, valoremos los sentimientos que nos enseña en este caso Adamari”.

