Gaby Spanic enfrenta críticas, pero avanza en su carrera musical

Gaby Spanic ha manifestado su deseo de incursionar en el mundo musical. Esta vez, desde su perfil en Instagram, compartió el lanzamiento de su nueva canción llamada “Yo no soy de nadie”. Sin embargo, los comentarios negativos sobre esta nueva faceta en su carrera artística no se han hecho esperar, y aprovechó para enviar un mensaje de todas aquellas personas que se ríen de sus avances profesionales.

En exclusiva para el programa de televisión ‘Hoy’, ella manifestó que son muchas las personas que no han tomado en serio esta parte de su carrera. Al mismo tiempo, que también dio a conocer que el video fue pirateado: “Hay gente que dice que me tiene desvalorizada. A veces se burlan, ‘ella canta hace esto hace lo otro baila, eso es envidia, pero aquí sigo‘”, expresó.

La venezolana agregó que: “Ya tenía casi un millón en mi video en una semana y me lo hackearon ¿Por qué será? No quieren que cante. Entran unos haters, pero me vale”, le contó al reportero.

No obstante, prefirió dejar el aspecto negativo a un lado y se enfocó en los espectáculos que está preparando en diferentes países con el objetivo de ponerlos a moverse al ritmo de sus canciones: “Estamos lanzando remix bailables para disco. Estamos preparando un show divino, bailando y tengo varias fechas en Brasil y Perú“, reveló.

La actriz se realiza venezolana también manifestó varias cosas que le han marcado a lo largo de su vida y que, desde su perspectiva, constantemente han buscado perjudicarla: “Que si han querido desaparecerme verme muerta, pero bueno gracias a mis enemigos conocí a la mujer más fuerte que conozco, Gaby“, mencionó.

La entrevista fue en una sesión fotográfica para una revista donde la homenajearán por tener más de tres décadas de carrera profesional: “Lo agradezco mucho, no ha sido fácil. Tropiezos, envidias, difamaciones, acusaciones, intentos de homicidio que gente mala se ríe, pero yo sigo de pie. No es por nada, no es que sea soberbia o que me la crea de mucho, pero actriz si soy y no hago el mismo personaje de toda la vida todo el tiempo, no”, expresó.

