Gaby Spanic explica por qué su hijo vive lejos de ella

La venezolana Gaby Spanic, durante una entrevista para Woodside Media TV, aprovechó para sincerarse sobre diversos aspectos de su vida, y uno de ellos es sobre Gabriel de Jesús, su único hijo, quien en los próximos días estará de cumpleaños.

“Es un niño muy inteligente, es el príncipe de mi vida, mi motor, mi vida. Él sabe cocinar, desde que estaba niño lo ponía en la cocina a ayudarme, cuando vamos al súper me ayuda a arreglar la despensa, cuándo viene Navidad hacemos la cena juntos. Yo le pido a Dios que venga una mujer maravillosa porque se va a llevar un gran hombre en todos los sentidos”, dijo durante la conversación.

La protagonista de ‘La Usurpadora’ habló de lo duro que ha sido vivir sin tener a su hijo al lado, señalando que las primeras semanas fueron las más complicadas por la cercanía que tienen: “El primer mes (cuando se fue) estuve muy deprimida, pero muy, me hacía falta porque somos muy compañeros, muy amigos, nos confesamos todos“.

La actriz dejó claro que Gabriel, quien próximamente cumplirá 17 años, hasta la fecha no conoce a su padre. Sin embargo, ella detalló que jamás le ha hablado mal de esa persona, pero es él el que se niega a conocer a su progenitor. Gaby explicó que su hijo no está cerrado a la posibilidad, aunque desea que sea más adelante.

“Él no quiere. Dice: ‘Mamá, no estoy preparado. Que le vaya bonito a mi papá, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor, pero en este momento no lo quiero conocer. Quién quita, en un futuro a lo mejor que yo esté más maduro y él, no sé, más viejito quizás, pero ahorita no. Yo siempre le invité al papá a los cumpleaños, lo invitó a todo y nunca le hablé mal del papá, pero él nunca asistió a nada”, detalló la actriz.

“Le dijeron a él que mi hijo no era su hijo, fueron muchos chismes, muchas cosas, tuvimos varios enfrentamientos, luego intentó pegarme, manche sangre, estuve a punto de perder a mi hijo estando embarazada y le dije: ‘Vete, vete si tú crees más en los chismes que, vete, yo no voy a perder un hijo’. Hasta el sol de hoy no lo he visto“, dijo en Woodside Media TV.

