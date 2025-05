Jordi Alba extiende su contrato con el Inter Miami

A pesar del mal momento deportivo que vive el Inter Miami la directiva del equipo sigue trabajando para tener siempre la mejor plantilla. Es por eso que este viernes confirmaron que el lateral español Jordi Alba extendió su contrato con el club del sur de la Florida.

Alba llegó al Inter Miami en julio de 2023 desde el FC Barcelona como agente libre y en principio su contrato concluía en diciembre de 2025.

Ahora con esta nueva extensión de contrato del futbolista español con las Garzas se asegura que vestirá el uniforme del Inter Miami al menos hasta diciembre de 2027.

Compromiso intacto. Ilusión encendida. Jordi renueva 💗🖤



More details here: https://t.co/BDiu2lM8Ha pic.twitter.com/EjQXo8Cj7G — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 15, 2025

“Estoy contento de renovar mi contrato porque tengo ganas de seguir compitiendo y por cómo me siento en el Club, con el cariño que recibo de la afición en cada partido. Me he sentido muy a gusto estos dos últimos años en el Club y me siento muy querido por toda la afición”, dijo Alba en un comunicado que publicó el club para dar la noticia de su renovación.

“Tenemos ganas de seguir compitiendo, de seguir ganando y, ojalá, ganar tantos títulos como sea posible”, completó Alba tras su renovación.

Alba se ha mantenido en excelente forma en la temporada 2025, ya que el defensor ha conseguido cinco asistencias en 11 partidos de la MLS, lo que lo ubica en el segundo lugar con mayor cantidad en el equipo.

Desde su llegada al Inter Miami Alga ha disputado 69 encuentros. En los que ha repartido 22 asistencias y ha marcado ocho tantos. Números que seguramente aumentarán con su permanencia en el club del sur de la Florida.

