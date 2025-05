Kevin Spacey será premiado en la gala de una organización en el Festival de Cannes

El actor Kevin Spacey recibirá un premio honorífico en el Festival de Cannes luego de haber sido señalado de conducta sexual inapropiada que ha marcado su carrera durante los últimos años.

Kevin Spacey fue absuelto de nueve cargos de conducta sexual inapropiada en Reino Unido. De igual manera ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, luego de ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Tras este oscuro episodio en su vida, Kevin Spacey será el invitado de honor de la gala que celebra la organización sin ánimo de lucro Better World Fund durante el Festival de Cannes, donde además recibirá un premio a su toda trayectoria.

El actor de 65 años recibirá el premio a la excelencia en cine y televisión durante la décima edición de la cena de gala de esta organización, que se celebrará el martes en el lujoso Hotel Carlton.

Spacey regresó a Cannes tras diez años de ausencia para encontrar distribuidores para su próxima película, ”The Awakening” (Matt Routledge)

“Better World Fund siempre ha sido partidario del Sr. Spacey y admirador de su trabajo, por lo que nos sentimos honrados de que nos acompañe en este acto para destacar el valor que aporta a la industria del entretenimiento”, señaló la entidad en un comunicado.

Better World Fund es una organización sin ánimo de lucro con sede en París y fundada en 2016. Su objetivo es usar el cine y las artes para concienciar sobre temas como los derechos de las mujeres, la protección infantil y la educación.

Es importante aclarar que la gala de la organización no forma parte del programa oficial de Cannes. Sin embargo, este reconocimiento honorífico ha dado de qué hablar debido a las acusaciones en contra de Spacey.

Desde 2017 el ganador del Oscar fue acusado públicamente por más de 30 hombres por agresión sexual o comportamiento inapropiado. Esto afectó directamente su carrera ya que salió de varios proyectos, siendo el más popular la serie ”House of Cards”.

A pesar de la magnitud de las acusaciones, Spacey fue absuelto de todos los cargos. El actor se declaró inocente de las acusaciones. “Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo y no asumiré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí”.

