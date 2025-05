Pedro Pascal se pronuncia en Cannes sobre políticas migratorias de Trump

El actor de origen chileno Pedro Pascal fue cuestionado en el Festival de Cannes sobre las reciente política de deportación de inmigrantes de Estados Unidos. Pascal es uno de los protagonistas de la nueva película Eddington, de Ari Aster, junto con Emma Stone, Joaquin Phoenix y Austin Butler.

Pedro Pascal se mostró reacio a responder a la pregunta sobre la situación de deportaciones que enfrenta Estados Unidos.

Pascal aseguró que es difícil responder a estas preguntas y que incluso siente miedo de abordar este tema. “Obviamente, es muy aterrador para un actor que ha participado en la película hablar de temas como este”.

El protagonista de The Last Of Us recordó su propia historia familiar ya que sus padres fueron refugiados de la dictadura chilena.

“Mis padres y yo somos refugiados de la dictadura chilena. Tuve el privilegio de crecer en EU después de obtener asilo en Dinamarca y no sé qué habría sido de nosotros sin todo eso, así que defiendo esas protecciones. Pero… Me da tanto miedo tu pregunta que ya no la recuerdo”, bromeó el actor.

Elenco de ‘Eddington’ en el Festival de Cannes 2025. Crédito: Scott A Garfitt | AP

Sin embargo, el actor sí se mostró a favor de las protecciones a favor de los inmigrantes. “Quiero que la gente esté segura y protegida. Quiero vivir en el lado correcto de la historia”, afirmó.

‘Eddington’ es una película de A24 que hace una fuerte crítica social ambientada en la pandemia del covid-19. Con respecto al tema que aborda la cinta, una periodista le preguntó al elenco si, al igual que otros actores y directores, sienten temor de regresar a Estados Unidos tras abordar un tema tan mordaz como este en una película.

“El miedo es la forma en la que ellos ganan, tenemos que seguir contando historias. Tenemos que mandar al diablo a la gente que intenta meternos miedo, tenemos que luchar. No dejemos que ganen”, indicó Pascal, quien interpreta a Ted, el alcalde de Eddington.

Aunque no querían abordar este tema, fue inevitable responder sobre las políticas del presidente Donald Trump con respecto al arte en Estados Unidos.

“La verdad es que tengo miedo de todo, todo el tiempo. He estado buscando esperanza con desesperación. Pero lo dije antes y lo digo de nuevo: necesitamos reencontrarnos los unos con los otros, ese es el único camino”, dijo Pascal.

Con respecto a la película, el actor habló sobre la necesidad de hacer una película que abordara la crisis mundial. “El Covid se sintió como el momento en el que ese link se cortó de forma definitiva, así que quería hacer una película de cómo siento a EU. Espero que lo que la gente se lleve es la sensación de que necesitamos reconectar entre nosotros”.

