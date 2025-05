Diego Ramírez termina molesto por jugar su cupo al Mundial de Clubes contra LAFC

Las Águilas del Club América disputarán el próximo 31 de mayo el partido por el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA contra Los Ángeles FC en un partidos que será disputado en casa de los angelinos luego de la exclusión del Club León por parte de la FIFA para evitar la multipropiedad dentro del torneo.

Este es un hecho que aunque alegra a la hinchada azulcrema, resulta un poco molesta para el director deportivo de las Águilas, Diego Ramírez, debido a que el equipo merece con mayor mérito este cupo al ser el actual tricampeón; a pesar de eso aseguró que toda la plantilla saldrá a dar lo mejor de sí para hacerse con la victoria.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa en la que afirmó que el Club América está preparado para cualquier reto que se le ponga al frente y confía en el fuerte equipo que ha formado André Jardine y que logró este domingo su pase a una nueva final de la Liga MX.

“Es evidente que cuando se juega un play off a un partido para acceder a un Mundial de Clubes, ir de visita a la cancha del rival podría representar una desventaja. Por supuesto que lo hemos sugerido, pero como se dieron las cosas, a final de cuentas estamos dispuestos a encarar el partido. No estamos del todo contentos con esa situación, pero de esta manera se dio, tenemos una gran oportunidad de ir al Mundial y si es así, la vamos a pelear. Invito a todo California y Los Ángeles, nos pueden apoyar y equilibrar la tribuna para nosotros. La grandeza de este equipo se mide en el tamaño de su afición. Más allá de jugar en el estadio del rival, la gente será un plus y nos apoyará al máximo”, dijo.

André Jaridne resalta el gran trabajo del Club América para vencer a Chivas. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Ramírez también sostuvo que el Club León tiene todo su respeto por el arduo trabajo que han realizado para intentar seguir dentro del Mundial de Clubes; destacó que tienen tiempo haciendo las cosas muy bien y habían traído grandes refuerzos como James Rodríguez para poder tener una gran competencia internacional.

“Yo no soy nadie para dar un mensaje al Club León, al contrario, tienen todo mi respeto. Nosotros no estábamos involucrados hasta que recibimos una invitación formal. Había muchos rumores de que podía suceder, no estábamos inmersos en esa situación. Respetamos a ese club y no somos nadie para darle un mensaje a León. Este equipo lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y si hoy tenemos la invitación de FIFA, a final de cuentas con gusto la tomamos porque creemos que tenemos la capacidad para disputar un lugar. Será un partido donde quien lo haga mejor va a acceder”, destacó..

“De los refuerzos, vamos paso a paso. Hoy lo más importante es culminar bien el torneo. Después, podremos pensar en el play off contra LAFC y a partir de ahí, ojalá accediendo a un Mundial de Clubes, pensar en refuerzos”, concluyó el director deportivo del América en sus declaraciones.

