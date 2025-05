WNBA toma cartas en el asunto tras incidente que involucró a Caitlin Clark y Angel Reese

Un incidente que involucró a Caitlin Clark y a Angel Reese en el duelo entre Chicago Sky e Indiana Fever en Indianápolis ha generado mucha controversia al rededor de la WNBA.

La liga contó que está investigando acusaciones de “comentarios de odio de los fanáticos” dirigidos a Angel Reese.

“La WNBA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas; no tienen cabida en nuestra liga ni en la sociedad”, dijo la liga en un comunicado. “Estamos al tanto de las acusaciones y estamos investigando el asunto”.

Incidente entre Clark y Reese

En el tercer cuarto de la victoria de Indiana por 93-58 sobre Chicago, Clark golpeó el balón después de que Reese tomó un rebote ofensivo y tuvo un camino libre hacia la canasta.

Reese cayó al suelo, se levantó y trató de confrontar a Clark. La alera del Fever, Aliyah Boston, se interpuso entre ellas. La falta de Clark fue elevada a flagrante 1, y Reese y Boston recibieron faltas técnicas.

Reese fue abucheada por los fanáticos del Gainbridge Fieldhouse durante todo el juego, pero el volumen aumentó durante sus siguientes tiros libres.

Caitlin Clark received a flagrant foul on this play.



Aliyah Boston and Angel Reese received offsetting technical fouls. pic.twitter.com/jzQYEW92TW — ESPN (@espn) May 17, 2025

Piden investigar los hechos

El sindicato de jugadores también instó a la liga a investigar.

“La WNBPA está al tanto de los informes de comentarios de odio en el partido de ayer en Indianápolis y apoya la investigación actual de la WNBA sobre este asunto”, dijo la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto Femenino (WNBPA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

“Este tipo de comportamiento es inaceptable en nuestro deporte. Bajo la política de la WNBA, ‘No Space for Hate’ (‘Sin espacio para el odio’), confiamos en que la liga investigará a fondo y tomará las medidas oportunas para garantizar un entorno seguro y acogedor para todos”.

La WNBA anunció el jueves sus planes para su plataforma ‘No Space for Hate’, describiéndola como una “plataforma multidimensional diseñada para combatir el odio y promover el respeto en todos los espacios de la WNBA, desde el discurso en línea hasta el comportamiento en el estadio”.

Reese y Clark restaron importancia al incidente

Después del partido, Reese y Clark restaron importancia al incidente entre ellas.

“Jugada de baloncesto”, dijo Reese. “Los árbitros acertaron. Sigamos adelante.”

“No lo convirtamos en algo que no es”, dijo Clark. “Fue simplemente una buena jugada. No sé qué vio el árbitro para elevarla, y eso queda a su criterio. Es una falta de transición; envíala a la línea de tiros libres. He visto mucho baloncesto en mi vida; eso fue exactamente. No intentaba hacer nada malicioso. Ese no es el tipo de jugadora que soy“.

