Guardiola puso en duda su futuro en Manchester City: “Si no lo hacen, me voy”

La temporada en Europa esta a punto de terminar y el Manchester City protagonizó una campaña muy lejos de las expectativas que había generado en la previa su propio entrenador, Pep Guardiola.

Lejos de pelear por la Premier League, afuera de la Liga de Campeones y con una derrota inesperada en la final de la FA Cup contra el Crystal Palace, los Citizens sufrieron más de lo que festejaron.

Sin ningún tipo de filtro, el entrenador con pasado en el Barcelona y el Bayern Múnich dijo que abandonará el club británico si la dirección no reduce el tamaño del plantel para la próxima temporada, en una inusual declaración pública sobre su futuro inmediato.

En las últimas horas, Guardiola aseguró haber sido claro con la cúpula de la entidad inglesa. “Le dije al club: No quiero eso, no quiero poner cinco o seis jugadores en la tribuna… No quiero eso. Me voy. Si no hacen una plantilla corta, no me quedo”, declaró el catalán.

🚨 Pep Guardiola: “I told the club I don't want a big squad. I don’t want to put five, six players in the tribune, I don't want that. I will quit”.



“If they don't make a short squad, I will not stay”.



"It's impossible for my soul to put players in the tribune and cannot play”. pic.twitter.com/0JaSFEtRrr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

Guardiola con registros históricos en Manchester

Pep, de 53 años, ha guiado al Manchester City a conquistar seis títulos de la Premier League en las últimas siete temporadas, incluidos un Triplete histórico en 2023. Sin embargo, admitió que el manejo de un plantel numeroso le resulta emocionalmente agotador y contraproducente.

“Me resulta imposible poner a los jugadores en la tribuna y que no puedan jugar. Como entrenador, no puedo entrenar a 24 jugadores y, cuando los selecciono, cuatro, cinco o seis tienen que quedarse en casa porque no pueden jugar”, señaló.

El estratega insistió en que prefiere trabajar con un grupo reducido, aunque eso implique asumir riesgos en caso de lesiones. “Si me lesiono, ¡qué mala suerte! Tendremos algunos jugadores de la Academia y lo conseguiremos”, dijo, reafirmando su preferencia por la cantera ante la sobreabundancia de profesionales sin minutos.

Mercado de pases para Manchester City

Las palabras de Guardiola llegan en vísperas del mercado de pases de verano y podrían tener un impacto directo en la planificación deportiva del club. El mensaje fue claro: el DT exige calidad por encima de cantidad o dará un paso al costado.

Por otro lado, cabe recordar que Rodrigo Hernández volvió a la actividad al disputar los últimos diez minutos del duelo contra el Bournemouth.

El ganador del Balón de Oro había sufrido rotura de ligamento cruzado de la rodilla en septiembre en un partido de la Premier League contra el Arsenal y esta era fue primera convocatoria en ocho meses.

El español había acompañado al equipo en los últimos encuentros, además de estar el pasado sábado en la final de la FA Cup, que el perdió contra el Crystal Palace, y por fin pudo volver a un terreno de juego cuando el choque estaba a favor del City por 2 a 0.

Seguir leyendo:

Lamine Yamal heredaría el mítico 10 de Messi en el Barcelona

Raphinha cumple promesa y cruza cancha de rodillas por ganar LaLiga con el FC Barcelona

Pepe Reina cuelga los guantes: el campeón del mundo con España ahora será entrenador