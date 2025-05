Cristian Castro quisiera compartir casa con su madre y su futura esposa

El cantante mexicano Cristian Castro está emocionado por su boda con la empresaria argentina Mariela Sánchez, pero también está interesado en estar mucho más cerca de su madre Verónica Castro.

Hace pocos días, el cantante fue entrevistado por varios medios de comunicación antes de que diera uno de los conciertos programados en Monterrey. Durante la conversación dijo que había pasado el Día de las Madres con la actriz Verónica Castro, y que la visita también le había servido para proponerle una mudanza.

“Estuvimos con ella rogándole que se viniera a vivir acá conmigo a Monterrey”, dijo. Por los momentos Verónica Castro no está interesada en la idea de la mudanza, pues el mismo Cristian Castro dice que ella está muy encariñada con su vida en Ciudad de México.

Mientras la convence, el intérprete de ‘Azul’ está planeando su boda con Mariela Sánchez y dijo a las cámaras que espera que la boda se realice el próximo 3 de diciembre. “Estamos contentos y vamos a echarle ganas para que la pareja persista”.

Por los momentos la pareja no ha querido dar demasiados detalles sobre cómo y dónde será la boda, lo que sí dejó claro el cantante es que su madre le dio los anillos de compromiso.

Hay que recordar que Castro y Sánchez han tenido algunos altibajos en su relación, y que se han reconciliado al menos en tres ocasiones. Durante el verano del año pasado, Verónica Castro dijo: “Ellos decidieron regresar, será porque algo les quedó pendiente o tienen muchas ganas, porque sí estuvo feo el asunto, pero yo no soy nadie para meterme. Yo, mientras vea a mi hijo bien, o él me diga que está bien, lo menos que puedo hacer es quedarme calladita, tranquila, y pedirle a Dios que le vaya muy bien y que esté contento y que esto funcione, y si dura qué bueno, y si no, también, pero que no le duela”.

