José Manuel Figueroa desea conocer a su sobrino y se dirige a Imelda Tuñón

José Manuel Figueroa se encontró con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Ciudad de México. El cantante dio a conocer que, hasta la fecha, no ha tenido la oportunidad de conocer al hijo de Julián Figueroa, quien es su sobrino, y tiene la esperanza de poder hacerlo en cuanto las cosas se calmen legalmente, ya que para nadie es un secreto la disputa que llevan Imelda Tuñón y Maribel Guardia.

El medio hermano del fallecido cantante detalló que en su momento no tuvo la oportunidad de compartir con José Julián y espera que la madre del infante se lo permita más adelante: “No lo he conocido todavía. Ojalá Imelda me dé la oportunidad más adelante, que esté todo más tranquilo, que pueda saludar al niño. No se pudo cuando Julián estaba vivo, no lo he conocido. Me encantaría conocerlo, ojalá se abra esta puerta”, dijo.

José Manuel considera que, debido a cómo se encuentran las cosas entre Imelda y Maribel, es mejor esperar un tiempo, dado que ellas se encuentran en una batalla legal desde el pasado mes de enero, cuando la costarricense demandó a su exnuera porque considera que no está en condiciones de seguir criando al niño.

“Lo más correcto es lo más prudente. No, es triste lo que está pasando, es difícil. Yo no entiendo muchas cosas; definitivamente me queda claro que lo más importante es el corazón del niño. Existe cariño y amor, y obviamente tengo las ganas de conocerlo. Sería fenomenal”, expresó el intérprete de “Regalo a mi medida”.

A mediados del mes de abril, Imelda compartió el último mensaje que le envió a Maribel Guardia a través de WhatsApp. En el extenso escrito, primeramente le pidió que dejara de intentar buscar quedarse con su hijo, ya que, aparentemente, José Julián se acordaría de ella negativamente por el momento en que se lo llevaron.

“Maribel, déjanos en paz. Deja de pedir la custodia que no es tuya. Por respeto a ti, he dicho que sí se acuerda de ti, José Julián, cuando la realidad es que no. Las dos veces que te mencionó fue para decirme que si te lo volverías a llevar”, reveló Imelda en una captura de pantalla compartida en Instagram.

