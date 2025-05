¿Todavía no encendiste el aire acondicionado? Este es el momento perfecto para prepararlo antes del calor en Nueva York

El mes de mayo sigue avanzando con temperaturas suaves y lluvias poco frecuentes para esta época del año, lo que ha hecho que muchos residentes de Nueva York todavía no hayan encendido su aire acondicionado. Sin embargo, el calor llegará, como cada año, de forma repentina y sin previo aviso.

Cuando esto ocurre, no son pocos los que se encuentran con una desagradable sorpresa: el equipo no enfría, hace ruidos extraños o simplemente no funciona.

Este escenario es más común de lo que parece. Los sistemas de climatización, tras meses de inactividad, pueden presentar fallos justo cuando más se necesitan. Para evitar situaciones incómodas durante la primera ola de calor, los expertos recomiendan realizar una revisión preventiva del equipo.

Hacerlo ahora, antes de que el calor se instale definitivamente, tiene múltiples ventajas: previene averías costosas, mejora la eficiencia energética, alarga la vida útil del aparato y contribuye a una mejor calidad del aire en casa.

A continuación, te presentamos una guía práctica con 5 tareas clave para poner a punto el aire acondicionado y asegurar su correcto funcionamiento durante los meses más calurosos del año.

5 cosas que debes hacer con el aire acondicionado antes de que llegue la temporada de calor

1) Enciende el equipo y detecta posibles fallos

Lo primero que debes hacer es encender el aire acondicionado y observar su comportamiento durante varios minutos. Según técnicos de Mitsubishi Electric, si el equipo emite ruidos anormales, vibraciones o si el aire no se expulsa con fuerza, podría haber un problema en los filtros, el ventilador o la instalación.

Además, es importante comprobar si el aire enfría correctamente y si hay olores extraños o pequeñas fugas de agua. Identificar estos problemas ahora permitirá solucionarlos antes de que el sistema se sobrecargue con el uso intensivo del verano.

2) Limpia los filtros para mejorar rendimiento y calidad del aire

Uno de los errores más frecuentes es olvidar la limpieza de los filtros, una tarea sencilla pero fundamental. Si los filtros están sucios, el aire acondicionado necesita más energía para funcionar, enfría con menor eficacia y puede dispersar polvo, bacterias y alérgenos por todo el hogar.

Desde Expertclima, una empresa especializada en climatización, recomiendan hacer esta limpieza al menos una vez al año, preferiblemente con el cambio de estación. La forma adecuada es retirarlos, enjuagarlos con agua fría y dejarlos secar completamente a la sombra. Si después de limpiarlos siguen viéndose oscuros, lo mejor es reemplazarlos por unos nuevos.

Un filtro limpio no solo optimiza el consumo eléctrico, también ayuda a mejorar la calidad del aire interior, algo especialmente importante para personas con alergias, asma o sensibilidad al polvo urbano.

Hay cosas en el mantenimiento del aire acondicionado que solo debe hacerlos un técnico experto. (Foto: Shutterstock)

3) Revisa el sistema de desagüe y la unidad exterior

Otro punto clave es revisar el sistema de desagüe, que suele acumular humedad, bacterias y malos olores si no se limpia adecuadamente. Esta parte del split, por donde el equipo elimina el agua condensada, debe mantenerse libre de obstrucciones para evitar fugas o filtraciones.

Además, es recomendable realizar una inspección visual de la unidad exterior, especialmente si está ubicada en una terraza o fachada expuesta. En Nueva York, donde las partículas urbanas y la polución son comunes, es habitual que se acumulen hojas, polvo o incluso residuos plásticos en la rejilla del equipo.

Aunque se puede limpiar superficialmente por fuera, nunca se debe manipular el interior sin ayuda profesional, ya que contiene gas refrigerante y piezas delicadas.

4) Verifica el nivel de gas refrigerante con asistencia técnica

Una de las causas más comunes por las que el aire acondicionado no enfría es la pérdida de gas refrigerante. Este componente es esencial para el ciclo de enfriamiento, y su disminución puede deberse a pequeñas fugas en las conexiones del sistema.

La revisión y carga del gas debe ser realizada exclusivamente por un técnico especializado, quien también podrá verificar si hay fugas activas y repararlas adecuadamente. Manipular la unidad sin conocimientos técnicos puede resultar peligroso y generar daños costosos.

Desde Expertclima insisten en que una revisión profesional a tiempo puede evitar un fallo mayor en plena ola de calor, cuando los servicios técnicos suelen estar saturados y las tarifas son más elevadas.

5) Revisa el mando, las pilas y las conexiones eléctricas

Aunque parezca obvio, muchos problemas del aire acondicionado se deben a fallos simples como unas pilas agotadas en el mando a distancia. Si el equipo no responde, lo primero que debes hacer es sustituir las pilas por unas nuevas.

También conviene revisar que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas, sin cables sueltos ni piezas oxidadas. En edificios antiguos de Nueva York, donde la instalación eléctrica puede ser más vulnerable, una inspección visual puede marcar la diferencia entre un verano fresco y uno lleno de problemas técnicos.

Ventajas de hacer el mantenimiento ahora

Adelantar el mantenimiento del aire acondicionado trae beneficios claros y comprobables. Según el técnico Víctor Sat, un equipo bien revisado consume menos energía, produce aire más limpio y reduce el riesgo de averías inesperadas.

Además, cuidar el sistema de climatización aumenta su vida útil, lo que evita tener que hacer una inversión prematura en un nuevo aparato. Y lo más importante: garantiza que estará listo para funcionar justo cuando más se necesite.

En ciudades como Nueva York, donde el calor puede dispararse de un día para otro, la prevención es clave. Esperar a que llegue la primera ola de calor para encender el equipo puede resultar costoso, tanto en términos económicos como de confort.

Tómate una hora esta semana para ponerlo a punto y asegúrate de que el verano no te sorprenda con una avería inesperada. Tu bolsillo, tu salud y tu tranquilidad lo agradecerán.

