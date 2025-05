Camarón Zepeda afirma que está obligado en noquear a Shakur Stevenson

El boxeador mexicano William ‘Camarón’ Zepeda está enfocado en asegurar el triunfo de su combate contra el estadounidense Shakur Stevenson por el título absoluto de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por lo que tiene en mente noquear a su rival para no dejar su suerte en manos de los jueces que estarán encargados en este enfrentamiento.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde Zepeda reconoció que su contrincante parte como favorito para este enfrentamiento del próximo 12 de julio que se realizará muy cerca de Newark (ciudad natal de Shakur); sostuvo que el norteamericano podría tener cierto respaldo y por eso no quiere dejar en dudas su victoria.

“Mi mentalidad es detenerlo. Quizás podría ser en el décimo asalto. Quizás podría ser antes, quizás podría ser un poco más tarde. Pero sé que tengo que lograrlo”, expresó el Camarón en sus declaraciones.

William Zepeda reconoció que pelear en Nueva York supone un mayor reto profesional para él debido a que estará en territorio enemigo y el respaldo del público tendrá un valor fundamental al momento de estar ambos en el cuadrilátero; ante este motivo el mexicano consideró que la mejor estrategia es derrotarlo de manera rápida para no verse afectado con el pasar de los asaltos.

Ambos peleadores se encuentran en las conversaciones para determinar los acuerdos de su combate. Crédito: Frank Franklin II | AP

“Voy a Nueva York. Esta es su ciudad natal. Los jueces están a su favor y sé que no puedo dejar esto en manos de los jueces. Así que mi mentalidad es solo esa: salir y arrasar”, resaltó el monarca interino de los pesos ligeros.

Para finalizar, el peleador manifestó su deseo de poder demostrar que es uno de los boxeadores más contundentes de la actualidad y cree que el estadio Louis Armstrong de Queens es un gran espacio para poder hacer cumplir estos planes.

“Es algo que trabajé mentalmente en el gimnasio. Sé que por mucho que diga que va a pararse ahí y a intercambiar golpes, no lo hará. Sé que tengo que hacer que esta pelea sea física. Sé que tengo que hacer que esta pelea sea una pelea de perros”, manifestó.

“Pero tengo que ser inteligente al hacerlo. Tengo que ser inteligente al hacerlo, y no puedo simplemente abalanzarme, no puedo cometer los errores que cometí con Tevin Farmer. Pero sí sé que una vez que sienta el poder, una vez que empiece a tocar su cuerpo, no hay forma de que se quede ahí parado y me intercambie golpes”, concluyó el pugilista mexicano.

