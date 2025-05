Luka Modric dejará el Real Madrid luego de 13 años de éxitos

El croata Luka Modric confirmó este jueves que dejará el Real Madrid después que concluya el Mundial de Clubes, siendo el partido de este sábado ante la Real Sociedad el último que el mediocampista dispute en el estadio Santiago Bernabéu.

“Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, compartió el futbolista croata a través de sus redes sociales.

Modric, quien aterrizó en la capital española en 2012 tras su paso por el Tottenham, se despide del conjunto merengue tras más de una década marcada por la gloria.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, añadió el mediocampista.

Durante su etapa en el club blanco, Modric se convirtió en el jugador más laureado de su historia, acumulando un total de 28 títulos: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

“A lo largo de estos años he vivido momentos increíbles, remontadas que parecían imposibles, finales, celebraciones y noches mágicas en el Bernabéu… Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz. Muy, muy feliz”, apuntó el croata.

A nivel individual, su carrera alcanzó la cúspide en 2018, cuando fue reconocido con el Balón de Oro, el máximo galardón que puede recibir un futbolista.

“Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más”, cerró Modric en su escrito.

