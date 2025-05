Nacho Beristáin da su opinión sobre el regreso de Manny Pacquiao a los cuadriláteros

El reconocido entrenador Ignacio ‘Nacho’ Beristáin decidió pronunciarse sobre el regreso del filipino Manny Pacquiao a los cuadriláteros a su avanzada edad contra Mario Barrios; destacando que está muy seguro en que se convertirá en campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al superar con facilidad a su contrincante.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida pra El Clinch, donde sostuvo que el pugilista asiático tiene todas las posibilidades de ganar debido a que se enfrentará contra un rival que no tiene las capacidades para poder derrotarlo; sostuvo que se verá una clara demostración de técnica y experiencia por parte de ‘Pacman’ que incluso podría terminar en nocaut.

“No hay duda de que le vaya a romper su madr* al peleador ese, porque es más malo que el carajo. Y si le gana, para el boxeo va a ser mejor porque Pacquiao es Pacquiao”, manifestó Beristáin en sus declaraciones.

Manny Pacquiao tras ganar una pelea ante Adrien Broner en 2019. Crédito: John Locher | AP

“No puedo dar una opinión muy así a la ligera porque respeto mucho la carrera de Pacquiao, mucho. Ya no habrá otro Pacquiao como no habrá otro Juan Manuel Márquez en mucho tiempo, ese peleador se cuece aparte”, agregó el entrenador al considerar que no existirá otro peleador como Manny Pacquiao.

Para finalizar aseguró que el mundo del boxeo estaba esperando el regreso del filipino de manera triunfal a pesar de las críticas que ha recibido por estar ausente casi cuatro años de los cuadriláteros y llega justamente para luchar por un títul mundial; ante esto destacó que él mismo demostrará en el ring porqué llega luchando por un cinturón.

“¿Que representa (el regreso de Pacquiao)? Que el boxeo está esperando nuevamente que el nombre de Pacquiao vuelva a sonar. Es el fabricante de billete verde más cabrón que ha tenido el boxeo filipino”, concluyó Beristáin.

