Bárbara de Regil revela oscuro secreto sobre Memo del Bosque

Bárbara de Regil es una de las participantes del reality show que transmite Canela TV, titulado “Secretos de parejas”, en el cual diversas personalidades del mundo del entretenimiento se han encargado de revelar incluso los más oscuros misterios, no solo de su vida privada, sino también de algunas experiencias que han tenido a lo largo de su trayectoria profesional. Este fue el caso de ella con el productor Memo del Bosque, quien falleció en abril de este año.

El pasado jueves fue el estreno de un nuevo episodio a través de Canela TV, y Bárbara ha acaparado los principales titulares del mundo del entretenimiento tras hablar de un presunto abuso al que habría sido sometida cuando iniciaba su carrera profesional: “Estando en la boda, le dije: ‘Amor, ahí está ese que, cuando yo estuve hace mucho tiempo en un programa, me mandó a hablar a su oficina para ver más proyectos; se me lanzó a besos”.

La actriz destacada por su personaje en la telenovela “Rosario Tijeras” mencionó que para ella no es nada agradable mantener este tipo de recuerdos y espera que con sus declaraciones pueda ayudar a otras personas que hayan sufrido cualquier tipo de abuso.

“Yo todavía me acuerdo y me da muchísimo asco a cuántas mujeres no les habrá hecho lo mismo. Entonces, que ahora lo vi en la boda de Alexis, hicimos contacto visual y después si lo hice, como: ‘Mira quién soy yo’, tontamente. Sí, la hice. Qué bien se siente haber llegado a donde llegué sin tener que haberle abierto las piernas a nadie por trabajo. Qué bien se siente, ¡mírame bien ca**on! Entonces, es Memo del Bosque”, añadió.

En el programa televisivo “De Primera Mano”, la entrevistaron para saber si sus declaraciones eran ciertas. Además, todo ha causado un mayor revuelo porque el productor ya no está vivo para defenderse de unas declaraciones tan fuertes como las que ella hizo en el reality show.

“Claro que sucedió; jamás me atrevería, y nunca en mis diez años de carrera, a difamar a alguien. Esta es la única experiencia así que viví en mi carrera y la verdad que no busco más que cerrar un ciclo con respeto y con verdad. Durante muchos años guardé silencio por miedo, por confusión o porque no estaba lista. Viví una situación muy incómoda con este productor que me hizo sentir acosada. En su momento, estaba yo iniciando mi carrera”, expresó.

Sigue leyendo:

· Bárbara de Regil dice que Susana Zabaleta le “pegó horrible”

· Bárbara de Regil habla sobre su relación y cómo mejoró para no perder a su esposo

· Bárbara de Regil genera polémica por su tratamiento facial con esperma de salmón