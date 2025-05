Eduardo Yáñez: la verdad tras los rumores de salud y su enfoque en la carrera

Eduardo Yáñez, a lo largo de toda su carrera artística, ha enfrentado diversos rumores y escándalos tanto por su trabajo como por su vida personal. Además, hizo referencia a los “chismes” que se generan a través de las redes sociales. Sin embargo, aclaró que ya no está dispuesto a seguir respondiendo a comentarios negativos a través de su Instagram, ya que considera que resulta ser completamente desgastante para él y no le aporta nada.

“Entonces, ya uno se tiene que acostumbrar a eso (a los rumores). Yo antes no podía aguantarlo y tenía que contestar, incluso en Instagram o algo mandaba y todo, pero nada. La verdad, dejas de vivir por una persona que no tiene otra cosa que hacer y la verdad hay cosas más importantes en la vida, ¿no?”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Desde hace tres años se han registrado especulaciones de que el actor de origen mexicano habría sido diagnosticado con Parkinson, y aunque en varias ocasiones ha manifestado que no sufre esa enfermedad, esta vez mencionó que sí existieron temblores, pero por una razón completamente diferente que no se había mencionado hasta entonces.

“Ah sí, pues ya lo había comentado por ahí que no, afortunadamente, no tenía nada que ver con el Parkinson y sí era una reacción de unos medicamentos que estaba tomando que ya no tomo”, mencionó.

“Siempre la carrera de un actor empieza cuando se termina el proyecto anterior; ahí hay que empezar de nuevo. Hay personas que no lo necesitan hacer, como en algún momento tus compañeros”, dijo.

Eduardo Yáñez explica cómo hace para conseguir sus personajes

El galán de reconocidas telenovelas mexicanas mencionó que no siempre lo llaman; todo lo contrario, en muchas oportunidades es él que tiene que buscar para ver si es seleccionado en un proyecto televisivo.

“No siempre te buscan; tú tienes que buscar. Siempre buscamos y ya habrá quien lo tome quien no lo tome, pero es complicado, No es capaz, te repito, todos los días hay que empezar de nuevo. Es una carrera que sé que se caracteriza por eso”, añadió.

