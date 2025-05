Ángela Aguilar revela detalles curiosos sobre su historia con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal, desde que anunciaron su vínculo amoroso en junio del año pasado, no han dejado de acaparar los principales titulares de la prensa, y todo incrementó cuando el 24 de julio de 2024 compartieron una foto de que se acababan de casar, noticia que dejó perplejo a más de uno porque él tenía dos meses de haber anunciado su separación de la madre de su hija, Inti.

Se han registrado muchas dudas sobre cómo inició el amor entre ellos, y es que para nadie es un secreto que ha sido desde hace mucho tiempo, pero por circunstancias de la vida nada se había dado. Nodal ofreció una entrevista hace poco que compartió que conoció a su esposa cuando ella tenía 13 años, y desde entonces quedó flechado de amor por ella, aunque dijo que Pepe Aguilar hizo todo lo posible para mantenerlos alejados durante aquellos premios.

Hasta el momento, no hay un relato certero de cómo nació el amor entre ellos, ya que fue hace mucho tiempo y todos manejan fechas diferentes, hecho que a ella le generaba mucha risa: “Esta historia es muy chistosa porque cada persona que forma parte de ella la cuenta de manera diferente y a diferentes edades. Según yo, tenía 14 años cuando lo conocí en unos premios, pero no sé, la verdad; él dice que era más joven y mi papá dice que más grande“, le comentó a Pati Chapoy.

Ángela explicó que en ese momento su preocupación y perspectiva eran muy distintas porque estaba enfrentando un nuevo reto en su carrera musical y estaba procurando no desconcentrarse para evitar cualquier tipo de errores: “Yo estaba trabajando. Yo estaba muy enfocada; eran mis primeros premios de ese tipo, nunca había sido nominada y estaba nerviosa”, le comentó a la titular de “Ventaneando”.

La hija de Pepe Aguilar también aprovechó para agregar que a Christian no le parece justo que, para esta fecha, ella no recuerde con exactitud aquel momento en que se conocieron, circunstancia que para él fue clave en esos premios: “Me reclama que no me acuerdo de cuando lo conocí en esos premios”, dijo.

Ángela y Christian interpretan “Dime cómo quieres“, un tema que fue estrenado en el año 2020 y que se ha vuelto un clásico entre la pareja cuando presentan sus conciertos. Por ello, Pati quiso saber cómo nació la letra de esa canción, pero prefirió no revelar por el momento los detalles, ya que siente que hay cosas de su vida que no tiene que contar: “Esa historia es algo que, creo, en mucho tiempo la vamos a contar. Creo que las cosas que son tan privadas se deben mantener de esa forma“.

