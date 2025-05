¿Cuál es el problema con la expansión del Crédito Tributario por Hijos (CTC) que aprobaron los republicanos en la Cámara?

Nueva York – El proyecto de ley de presupuesto que aprobaron los republicanos esta semana en la Cámara de Representantes federal y que pasó a la consideración del Senado incluye una expansión al Crédito por Menor Dependiente o Crédito Tributario por Hijos (CTC) hasta el 2028.

Temporalmente, la medida incrementa el CTC máximo de $2,000 a $2,500 por niño, específicamente, entre el 2025 al 2028.

Adicional, la pieza legislativa dispone para que el crédito de $2,000 sea permanente para evitar que disminuya después de 2025.

Otra provisión establece un ajuste por inflación para luego del 2028.

En cuanto a elegibilidad, el proyecto mantiene las reglas actuales, lo que, entre otras cosas, significa que ambos padres deben tener un número de Seguro Social para reclamar el crédito por menor elegible.

La extensión del CTC hasta el 2025 fue resultado de Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) o Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, aprobada durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El estatuto fue extendido esta semana por la mayoría republicana en su versión del plan fiscal que además incluye exención de impuestos a propinas y horas extra y un 3.5 % de gravamen a las remesas enviadas fuera del país.

Adicional, de convertirse en ley, el proyecto aumentaría el límite actual de las deducciones por impuestos estatales y locales a $30,000 anualmente para parejas casadas. Pero la cantidad total se limitaría a quienes ganan $400,000 o menos.

En el caso de solteros, el límite se aumentaría a $15,000 para quienes ganan $200,000 o menos.

Para lograr las exenciones, los republicanos han encaminado recortes de fondos en programas de asistencia sanitaria y alimentaria como Medicaid y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Si las autoridades en Washington D.C. no extendían el crédito, la cantidad máxima del mismo se hubiera reducido a $1,000.

¿Qué es el CTC?

El CTC beneficia a personas que reclaman a dependientes si estos cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad.

El CTC ayuda a las familias con hijos calificados a obtener un beneficio tributario. Es posible que un ciudadano pueda reclamar el crédito incluso si no está obligado a presentar una declaración de impuestos.

Para ser elegible al crédito, el dependiente debe tener menos de 17 años al final del año tributario; el menor debe ser hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o descendiente del solicitante; el menor debe tener número de Seguro Social y haber vivido con el padre o tutor durante más de la mitad del año tributario, entre otros requisitos.

El nuevo proyecto de ley no aumentó el límite de reembolso, solo el máximo que pueden reclamar los padres que ganan menos de $400,000 al año. Lo anterior es parte central de las razones por las que entidades como Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) han expresado reservas con el proyecto aprobado en la Cámara.

“Conceptualmente, nosotros estamos de acuerdo en que el CTC habría que ampliarlo, pero no de la forma en la que la están planteando los republicanos”, dijo Javier Balmaceda, analista sénior de políticas del equipo de política fiscal federal de CBPP, en entrevista con El Diario.

Balmaceda, cuya área de enfoque es Puerto Rico y los otros territorios, añadió que hay unos componentes de la expansión con los que no están de acuerdo porque no benefician directamente a las familias con menores ingresos en el país.

Un informe de CBPP publicado en febrero pasado, señala que, extender la ley de 2017, no beneficiaría en absoluto a los 17 millones de niños (aproximadamente 1 de cada 4) que actualmente reciben menos del crédito completo o ninguno debido a los bajos ingresos de sus familias. “La gran mayoría de estos niños pertenecen a familias con empleos mal remunerados; otros pertenecen a familias que podrían estar desempleadas debido a la pérdida del empleo, enfermedad, responsabilidades de cuidado o por otras razones”, detalla el análisis.

El escrito argumenta que, de acuerdo con la ley actual, el CTC presenta tres deficiencias principales que limitan el monto del crédito para familias menos privilegiadas económicamente.

El primero es que el crédito se implementa gradualmente a razón de 15 centavos por cada dólar de ingresos, independientemente del número de hijos en la familia. Lo segundo es que las familias no reciben crédito por ingresos inferiores a $2,500; y el tercer punto es que a ley tributaria de 2017 impuso un monto máximo de crédito más bajo para familias con bajos ingresos, lo que limita la parte del crédito que las familias pueden recibir como reembolso si el monto de su crédito excede su obligación tributaria; esto se conoce como “límite de reembolso”.

“En conjunto, estas deficiencias en el diseño de políticas implican que, en 2025, una persona soltera con dos hijos que gana $16,000 como auxiliar de salud a domicilio a tiempo parcial recibe un crédito total de $2,025, o $1,013 por hijo. Mientras tanto, una pareja casada con dos hijos e ingresos de $400,000 recibe aproximadamente el doble: $4,000, o $2,000 por hijo”, detalla el reporte.

El caso del CTC en Puerto Rico

En Puerto Rico, Balmaceda precisó que la propuesta extensión no tendría impacto porque solo aplica la parte reembolsable del crédito, lo que permanecerá intacto.

“Únicamente, para las personas que tienen ingresos federales en Puerto Rico, que es poca gente, esa gente sí puede disponer de todo el crédito completo, no solamente la parte reembolsable, y, si está aumentado el crédito, pues tiene un impacto para esa gente…”, explicó el experto.

“Si puedes cobrar el máximo del CTC, te corresponden (al momento) $2,000 dólares por menor dependiente. Puedes usar ese crédito para contrarrestar deudas contributivas que tengas, y, si sobra, se te reembolsa. Esa es la parte reembolsable del crédito. Lo que es reembolsable del crédito tiene un ‘cap’ (tope) que está por debajo de los $2,000. La parte que es reembolsable es $1,700. O sea, que, por ejemplo, tú acabaste el año, no tienes deuda contributiva, y solicitas el CTC, de esos $2,000, a modo de reintegro, lo máximo que se te puede dar son $1,700. Los otros $300 se perdieron”, abundó Balmaceda.

A preguntas sobre qué tipo de cambios al CTC beneficiarían entonces a Puerto Rico, el entrevistado dijo que hacer el crédito completamente reembolsable.

“La recomendación nuestra para Puerto Rico y Estados Unidos es que el CTC sea un crédito 100% reembolsable, porque, con eso, tú resuelves todo. Para una familia que no está en Puerto Rico, pero que está en EE.UU. y tiene pocos ingresos, esas personas, por lo general, terminan el año sin deuda contributiva. Son familias que por los pocos ingresos que han tenido no pagan impuestos, pero esa familia solo puede acceder a $1,700 y no a los $2,000 que es el crédito máximo, y eso no tiene mucho sentido. Uno debería darle el beneficio completo, sobre todo, a las familias que lo necesitan más. Así que eso sería aplicable a Puerto Rico también. Si haces el crédito que sea completamente reembolsable, como lo fue temporeramente con el American Rescue Plan (Plan de Rescate Estadounidense) que eso duró 1 añito, la idea es hacer que eso sea permanente”, argumentó.

“De esa manera, las familias en Puerto Rico podrían acceder, no a los $1,700, sino a los $2,000, y lo mismo para todas las familias en EE.UU. que tienen pocos ingresos”, puntualizó.

