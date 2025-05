David Benavídez revela los nombres de sus posibles rivales tras rechazo de Dmitry Bivol

El boxeador mexicoamericano David Benavídez sigue trabajando arduamente en buscar un nuevo rival con el cuál pueda regresar a los cuadriláteros luego del rechazo de Dmitry Bivol para poder enfrentarse por sus respectivos cinturones; entre los nombres que han surgido como sus principales candidatos ser encuentra el de Callum Smith, aunque todavía no hay nada confirmado.

Estas declaraciones las realizó Benavídez durante una entrevista ofrecida en el canal Pound 4 Pound con Kamaru & Henry, donde destacó que sólo desea enfrentarse contra los mejores de las 175 libras para poder demostrar las grandes cualidades que posee dentro del cuadrilátero; especialmente tras quedar vacante el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por parte de Bivol.

“Ahora mismo estamos pensando en Callum Smith o Anthony Yarde. Obviamente, esos son los dos mejores de la división”, resaltó el Monstruo Mexicano en sus declaraciones.

Actualmente David Benavídez se mantiene como campeón interino de las 175 libras en el CMB y como campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras haber derrotado a David Morrell en su enfrentamiento.

“Estamos pensando en hacer esa pelea en Estados Unidos. Eso me acercará un paso más a pelear con cualquiera de ellos, porque tengo el título interino de la AMB y soy campeón mundial del CMB. Después de vencer a Callum Smith, tendré el título interino de la OMB”, destacó Benavídez.

“Entonces, si ellos [Artur Beterbiev y Dmitry Bivol] no pelean conmigo después de eso, no hay mucho que decir. No quiero decir que me estén evitando, pero si estás obteniendo el máximo de tu carrera… Y supuestamente soy un peleador fácil de vencer, ¿por qué lo haces?”, concluyó el boxeador.

